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Entrevista

Belo revela desejo de cantar com Roberto Carlos: “Ainda falta realizar esse sonho”

Cantor se apresenta no Vila Sunset, em Vila Velha, e promete repertório com sucessos de diferentes fases da carreira, além de muito samba e pagode
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 14:45

Cantor Belo
Cantor Belo Globo/Fábio Rocha

Depois de mais de três décadas de carreira, sucessos cantados por diferentes gerações e parcerias com grandes nomes da música, Belo ainda guarda alguns desejos na lista de encontros musicais. Um deles tem sabor especial para os capixabas: dividir uma canção com Roberto Carlos. “Tenho muita vontade de cantar com Roberto Carlos e com Djavan”, revelou o cantor em entrevista antes de retornar ao Espírito Santo para se apresentar no Vila Sunset, no dia 8 de agosto, em Vila Velha.


Belo será a principal atração da estreia do projeto, que ocupará o estacionamento do Shopping Vila Velha, a partir das 15h. Glauco, Pele Morena e DJ Luuh completam a programação. Com proposta open air, o evento começa durante a tarde e segue até a meia-noite, reunindo música, gastronomia e uma programação dedicada especialmente aos fãs de pagode.


O retorno ao Estado acontece em um momento de novos caminhos profissionais para Belo. Além da música, o artista ganhou recentemente espaço como ator em "Três Graças". A experiência despertou o interesse em continuar explorando a atuação, embora ele deixe claro que os palcos e a música permanecem no centro da carreira.

A experiência em ‘Três Graças’ foi muito especial e despertou ainda mais a vontade de explorar esse universo. Se surgir um personagem que me desafie, eu vou encarar com muito carinho. Mas a música sempre será a minha prioridade

Belo, cantor

Cantor Belo
Cantor Belo Bruno dos Santos/Folhapress

“O segredo é sempre cantar com verdade”

Com um repertório que atravessa gerações, Belo vê hoje nas plateias fãs que conheceram suas músicas em épocas completamente diferentes. Para ele, a longevidade dos sucessos está relacionada à escolha de cantar sentimentos capazes de permanecer atuais independentemente das tendências musicais.


“Acho que o segredo é sempre cantar com verdade. Eu nunca gravei uma música pensando em moda ou tendência, sempre escolhi canções que mexessem comigo primeiro, que falassem de amor em todas as formas. O amor, a saudade, a superação são sentimentos universais e não têm idade”, explica.


Essa permanência fica ainda mais evidente durante os shows. O cantor conta que costuma encontrar diferentes gerações de uma mesma família dividindo a plateia.

Às vezes eu olho para a plateia e vejo pais, filhos e até avós cantando juntos. Isso é um presente que a música me deu, esse é o poder da música


“Saber que canções como ‘Perfume’, ‘Intriga da Oposição’, ‘Farol das Estrelas’, ‘Reinventar’ e tantas outras continuam fazendo parte da vida das pessoas me faz ter certeza que escolhi a coisa certa pra minha vida.”

Belo diz que se sente “em casa” no Espírito Santo

A apresentação no Vila Sunset também marca mais um capítulo da relação de Belo com o público capixaba. O cantor esteve recentemente no Estado com a turnê que celebrou os 30 anos do Soweto e diz guardar lembranças de diferentes apresentações no Espírito Santo.


“O público do Espírito Santo sempre me recebeu de braços abertos e faz questão de cantar do começo ao fim. Existe uma energia muito especial, uma troca muito verdadeira. Toda vez que volto ao Estado me sinto em casa e isso faz toda a diferença para quem está no palco”, conta.

Cantor Belo
Cantor Belo Globo / Ique Esteves

Uma das experiências que mais chamam sua atenção é justamente reencontrar fãs que acompanham sua trajetória há décadas e que, agora, levam os filhos aos shows.


“Já vivi noites inesquecíveis no Espírito Santo, com shows lotados e uma entrega impressionante do público. O mais marcante é justamente essa fidelidade. Sempre encontro pessoas que dizem acompanhar minha carreira há muitos anos, e agora elas voltam aos shows levando os filhos”, afirma.

O que esperar do show de Belo no Vila Sunset?

Para a apresentação em Vila Velha, Belo promete percorrer diferentes momentos da carreira. A ideia é misturar músicas que ajudaram a construir sua trajetória com trabalhos mais recentes.


“Pode esperar uma noite de muita emoção, romantismo e, claro, muito samba e pagode. Estou preparando um repertório que passeia pelos grandes sucessos da minha carreira, músicas que fazem parte da história de muita gente, além de canções mais recentes”, adianta.


E o cantor já deixa o convite para os capixabas: 

Quero que o público cante, dance, se emocione e saia do show com a sensação de ter vivido uma noite inesquecível. Estou muito feliz em voltar a Vila Velha e tenho certeza de que vamos fazer uma grande festa juntos


Serviço

Vila Sunset
Atrações: Belo, Glauco, Pele Morena e DJ Luuh
Data: 8 de agosto (sábado)
Abertura dos portões: 15h
Local: estacionamento do Shopping Vila Velha, Rua Luciano das Neves, Vila Velha
Classificação: 18 anos
Ingressos: pelo site TicketBolt

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