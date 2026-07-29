Belo revela desejo de cantar com Roberto Carlos: “Ainda falta realizar esse sonho”

Depois de mais de três décadas de carreira, sucessos cantados por diferentes gerações e parcerias com grandes nomes da música, Belo ainda guarda alguns desejos na lista de encontros musicais. Um deles tem sabor especial para os capixabas: dividir uma canção com Roberto Carlos. “Tenho muita vontade de cantar com Roberto Carlos e com Djavan”, revelou o cantor em entrevista antes de retornar ao Espírito Santo para se apresentar no Vila Sunset, no dia 8 de agosto, em Vila Velha.





Belo será a principal atração da estreia do projeto, que ocupará o estacionamento do Shopping Vila Velha, a partir das 15h. Glauco, Pele Morena e DJ Luuh completam a programação. Com proposta open air, o evento começa durante a tarde e segue até a meia-noite, reunindo música, gastronomia e uma programação dedicada especialmente aos fãs de pagode.





O retorno ao Estado acontece em um momento de novos caminhos profissionais para Belo. Além da música, o artista ganhou recentemente espaço como ator em "Três Graças". A experiência despertou o interesse em continuar explorando a atuação, embora ele deixe claro que os palcos e a música permanecem no centro da carreira.