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Após 4 meses de namoro

Davi Brito se casa no civil com Emilly Araújo e anuncia festa de casamento

Campeão do BBB 24 compartilhou registros do momento nas redes sociais e revelou que pretende celebrar a união com familiares e amigos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 10:04

Davi Brito oficializa casamento no civil com influenciadora
Davi Brito oficializa casamento no civil com influenciadora Reprodução Instagram @daviooficialll

Davi Brito oficializou o casamento civil com a influenciadora Emilly Araújo. O campeão do BBB 24 compartilhou nesta terça-feira (28) registros da assinatura dos documentos no cartório e comemorou a nova fase do relacionamento nas redes sociais.


O casal está junto desde março deste ano e tornou o namoro público no fim de junho. Apesar da oficialização no civil, a comemoração não deve parar por aí. Davi revelou que os dois planejam realizar uma festa de casamento para reunir familiares, amigos e pessoas próximas. A data da celebração ainda não foi divulgada.


"Hoje demos o primeiro passo oficial da nossa história. Assinamos no cartório, diante da lei e, principalmente, da certeza de que escolhemos caminhar lado a lado. Este é apenas o começo. Em breve, celebraremos esse amor com a nossa festa de casamento, ao lado da família, dos amigos e de todos que torcem pela nossa felicidade", escreveu Davi.


Na declaração, o baiano também agradeceu à companheira e falou sobre os planos para a vida a dois. "Emilly, obrigado por escolher construir essa vida comigo! Que venham muitos capítulos lindos para a nossa história. Um brinde ao amor, à nossa família e ao futuro que estamos começando a escrever juntos. Eu te amo muito, meu amor!", completou.


Campeão do BBB 24, Davi conquistou o prêmio de R$ 2,92 milhões ao superar Matteus Amaral e Isabelle Nogueira na final do reality da TV Globo. Depois do programa, passou a atuar também como empresário e influenciador digital.


Em entrevista recente ao "Jornal dos Famosos", da LeoDias TV, Davi contou que também participa da gestão da carreira de Emilly, que trabalha como modelo e criadora de conteúdo.


A publicação sobre o casamento recebeu diversas mensagens de felicitações dos seguidores. Além de celebrarem a união, internautas demonstraram curiosidade sobre a próxima etapa anunciada pelo casal: a festa de casamento, que ainda não tem data marcada.

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