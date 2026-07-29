Davi Brito se casa no civil com Emilly Araújo e anuncia festa de casamento

Davi Brito oficializou o casamento civil com a influenciadora Emilly Araújo. O campeão do BBB 24 compartilhou nesta terça-feira (28) registros da assinatura dos documentos no cartório e comemorou a nova fase do relacionamento nas redes sociais.





O casal está junto desde março deste ano e tornou o namoro público no fim de junho. Apesar da oficialização no civil, a comemoração não deve parar por aí. Davi revelou que os dois planejam realizar uma festa de casamento para reunir familiares, amigos e pessoas próximas. A data da celebração ainda não foi divulgada.





"Hoje demos o primeiro passo oficial da nossa história. Assinamos no cartório, diante da lei e, principalmente, da certeza de que escolhemos caminhar lado a lado. Este é apenas o começo. Em breve, celebraremos esse amor com a nossa festa de casamento, ao lado da família, dos amigos e de todos que torcem pela nossa felicidade", escreveu Davi.





Na declaração, o baiano também agradeceu à companheira e falou sobre os planos para a vida a dois. "Emilly, obrigado por escolher construir essa vida comigo! Que venham muitos capítulos lindos para a nossa história. Um brinde ao amor, à nossa família e ao futuro que estamos começando a escrever juntos. Eu te amo muito, meu amor!", completou.





Campeão do BBB 24, Davi conquistou o prêmio de R$ 2,92 milhões ao superar Matteus Amaral e Isabelle Nogueira na final do reality da TV Globo. Depois do programa, passou a atuar também como empresário e influenciador digital.





Em entrevista recente ao "Jornal dos Famosos", da LeoDias TV, Davi contou que também participa da gestão da carreira de Emilly, que trabalha como modelo e criadora de conteúdo.





A publicação sobre o casamento recebeu diversas mensagens de felicitações dos seguidores. Além de celebrarem a união, internautas demonstraram curiosidade sobre a próxima etapa anunciada pelo casal: a festa de casamento, que ainda não tem data marcada.