Gil do Vigor conta sobre sua primeira vez, aos 27 anos: 'Foi muito ruim'

O apresentador e economista Gil do Vigor abriu o coração no programa "Papo de Segunda" (GNT) desta semana e contou sobre a sua primeira vez com um homem, aos 27 anos.

Em conversa com João Vicente de Castro, Rafael Zulu e Francisco Bosco, o ex-BBB admitiu que, apesar de estar acompanhado de um parceiro bonito e compreensivo, a experiência foi um desastre.





"A primeira vez que eu fiz sexo foi o caos. Foi muito ruim. Eu era muito feio e tenho dificuldade com a minha aparência. Eu ainda estava em um conflito religioso. Eu tinha 27 anos, mas desde os 17, 18 que eu vinha tentando", relatou.





Ele contou que a oportunidade surgiu com um rapaz que era seu "objeto de desejo". Na mesma noite, sua irmã, Juliana, também explorava a própria sexualidade com outra garota. Os quatro saíram juntos e, no fim da noite, cada casal foi para um quarto diferente. Na hora H, porém, como Gil estava muito ansioso, "o negócio não vigorou".





Segundo o ex-BBB, o parceiro tentou tranquilizá-lo e garantir que tudo daria certo, mas a pressão, a ansiedade e o medo o impediram de relaxar. "Ele começou a representar tudo de ruim, porque eu fiquei com medo, eu fiquei assustado, eu me senti incapaz, eu senti que não teria outra pessoa que iria me desejar", explicou.





Diante da situação, o economista decidiu ir embora o mais rápido possível. Bateu à porta do quarto onde a irmã estava e pediu que ela o levasse para casa. O episódio o deixou tão constrangido que ele levou muito tempo para superar a insegurança e perder o medo.





Hoje, aos 35 anos, Gil assegura que se sente mais confortável consigo mesmo. "Eu comecei muito conturbado, agora eu me conheço, agora eu sei o que eu gosto, o que eu quero", concluiu.