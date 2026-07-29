Gil do Vigor conta sobre sua primeira vez, aos 27 anos: 'Foi muito ruim'

O apresentador e economista Gil do Vigor abriu o coração no programa "Papo de Segunda" (GNT) desta semana e contou sobre a sua primeira vez com um homem, aos 27 anos.
Publicado em 29 de Julho de 2026 às 09:45
O apresentador e economista Gil do Vigor abriu o coração no programa "Papo de Segunda" (GNT) desta semana e contou sobre a sua primeira vez com um homem, aos 27 anos.
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