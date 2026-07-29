Técnica de enfermagem é presa suspeita de desviar fentanil e morfina no ES

Uma técnica de enfermagem de 31 anos foi presa suspeita de desviar medicamentos de uso hospitalar, entre eles fentanil, morfina, adrenalina e cetamina, no Espírito Santo. Um homem de 37 anos, apontado pela investigação como destinatário dos fármacos, também foi preso.
As prisões ocorreram durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Cariacica e Vila Velha, em uma operação do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc). Os policiais também apreenderam medicamentos sujeitos a controle especial, drogas, arma de fogo e outros materiais que, segundo a Polícia Civil, podem ter relação com o esquema investigado. Os nomes dos presos não foram informados.
Mais detalhes sobre a operação serão divulgados pela corporação na tarde desta quarta-feira (29). A reportagem acompanhará a coletiva e atualizará esta publicação com as novas informações.