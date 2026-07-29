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Violência em via expressa

Perseguição policial termina com 5 mortos na Avenida Brasil, no RJ

Segundo a PM, quatro mortos são suspeitos de tráfico de drogas do Comando Vermelho

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 13:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jul 2026 às 13:44
Policiais mostram armas apreendidas em ação na avenida Brasil, no Rio
Policiais mostram armas apreendidas em ação na avenida Brasil, no Rio Divulgação/PMRJ

Cinco pessoas morreram durante uma perseguição na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, por volta das 23h desta terça-feira (28). Entre as vítimas está um policial militar, identificado como Fernando Plácido Roberto Rocha, 38; segundo a polícia, os outros quatro mortos são suspeitos de tráfico de drogas do Comando Vermelho. Eles não tiveram os nomes divulgados.


Outro policial, Charles Batista dos Santos, ficou ferido e está internado em estado grave no HGV (Hospital Estadual Getúlio Vargas). Dois suspeitos baleados foram levados para o Hospital Geral de Bonsucesso e para o Salgado Filho. Um homem que não tinha envolvimento na ocorrência também foi atingido e encaminhado ao hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dele.


Segundo a corporação, a ação teve início em Guadalupe, depois que equipes do BPVE (Batalhão de Policiamento em Vias Expressas) receberam informação de que dois veículos, vindos da Vila Kennedy, na zona oeste, seguiam em direção à Penha, na zona norte.


Durante a tentativa de abordagem, de acordo com a versão dos policiais, os ocupantes desobedeceram à ordem de parada, atiraram contra os agentes e fugiram. A perseguição, então, teve início e terminou em confronto na altura de Ramos, após 15 km. Nesse bairro, houve confronto com uma equipe do Batalhão de Choque, que fez um bloqueio na via.


De acordo com o Centro de Operações Rio, a calha do BRT e uma faixa de rolamento chegaram a ser interditadas durante o tiroteio, na altura da estação Jardim Guadalupe, e foram liberadas por volta das 2h20.


Segundo policiais, os suspeitos integram o grupo de Rodney Lima de Freitas, conhecido como RD ou Gaguinho, que está foragido. A reportagem tenta localizar sua defesa. Um dos carros foi interceptado pelos policiais; os ocupantes do outro veículo conseguiram fugir. Na ação, os agentes apreenderam seis fuzis, três pistolas e uma granada.

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