Anvisa aprova registro de 5 novas canetas de semaglutida para diabetes

Segundo a agência, 11 dos 24 medicamentos sintéticos e biológicos que fazem parte do edital já tiveram a análise concluída, o que resultou em seis medicamentos aprovados.





O processo de avaliação inclui a realização de estudos clínicos, avaliação de documentos e inspeção da linha estéril de produção.





Já o crescimento de pedidos de aprovação de agonistas de GLP-1 está relacionado ao desenvolvimento, em 2022, de versões sintéticas — criadas em laboratório — do hormônio natural GLP-1, que estimula a produção de insulina e atua no controle da saciedade.





No total, 68% de todas as solicitações de registro de dispositivos injetáveis para o tratamento de obesidade e diabetes já protocoladas na Anvisa são para medicamentos sintéticos.





A expiração de patentes de alguns medicamentos nos últimos anos também tem contribuído para o aumento de pedidos.