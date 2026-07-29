Anvisa aprova registro de 5 novas canetas de semaglutida para diabetes

São Paulo - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou, nesta quarta-feira (29), cinco novas canetas de semaglutida indicadas ao tratamento de adultos com diabetes tipo 2 insuficientemente controlado, quando os níveis de açúcar no sangue continuam acima do recomendado.
A medicação é uma alternativa à metformina caso seja considerada inapropriada devido à intolerância do paciente ou contraindicações.
As cinco novas aprovações são Owozy (para a empresa Ávita Care Importação e Distribuição de Produtos Ltda.), Seemasun (Sun Farmacêutica do Brasil Ltda.), Zempneo (Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A.), Semavy (Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A.) e Orsema (Ranbaxy Farmacêutica Ltda.).
Os dispositivos aprovados foram registrados por comparação com o Ozempic e, como parte do tratamento, devem ser incorporados a uma rotina de dieta e exercícios físicos.
A priorização da análise de medicamentos com semaglutida e liraglutida — iniciada em 2025 — foi motivada pelo pedido do Ministério da Saúde em benefício do SUS (Sistema Único de Saúde) e pela necessidade de abastecimento do mercado nacional.
Em paralelo, a Anvisa colocou em prática um plano de ação com 125 iniciativas para reduzir filas de concessão de registros de medicamentos e o tempo de análise dos pedidos.
Segundo a agência, 11 dos 24 medicamentos sintéticos e biológicos que fazem parte do edital já tiveram a análise concluída, o que resultou em seis medicamentos aprovados.
O processo de avaliação inclui a realização de estudos clínicos, avaliação de documentos e inspeção da linha estéril de produção.
Já o crescimento de pedidos de aprovação de agonistas de GLP-1 está relacionado ao desenvolvimento, em 2022, de versões sintéticas — criadas em laboratório — do hormônio natural GLP-1, que estimula a produção de insulina e atua no controle da saciedade.
No total, 68% de todas as solicitações de registro de dispositivos injetáveis para o tratamento de obesidade e diabetes já protocoladas na Anvisa são para medicamentos sintéticos.
A expiração de patentes de alguns medicamentos nos últimos anos também tem contribuído para o aumento de pedidos.
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