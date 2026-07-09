7 cuidados para manter o diabetes controlado durante o inverno

Escolhas equilibradas ajudam a evitar oscilações da glicose durante os dias mais frios Crédito: Imagem: baranq | Shutterstock

O inverno costuma trazer mudanças no dia a dia que passam despercebidas, mas que podem afetar diretamente quem convive com diabetes. A menor sensação de sede, o aumento do consumo de alimentos típicos da estação e a alteração da rotina durante as férias favorecem oscilações na glicemia, mesmo em pacientes que costumam manter um bom controle da doença.

A endocrinologista Dra. Maria Letícia Murba, especialista em Endocrinologia e Metabologia com foco em saúde hormonal feminina, destaca 7 cuidados que fazem a diferença nesta época do ano. Confira!

1. Não espere sentir sede para beber água

Durante os dias frios, é natural que a vontade de ingerir líquidos diminua. No entanto, a hidratação continua sendo essencial para o bom funcionamento do organismo e para o controle da glicose, já que a falta de água pode favorecer alterações metabólicas importantes.

“A hidratação adequada é fundamental para o metabolismo da glicose. Quando o paciente bebe pouca água, pode haver piora da concentração de açúcar no sangue e maior dificuldade de controle glicêmico”, explica a médica.

2. Cuidado com os alimentos típicos do inverno

Massas, caldos mais gordurosos, chocolates, doces e bebidas quentes adoçadas costumam fazer parte da estação. Apesar de agradáveis nos dias frios, esses alimentos podem provocar elevações importantes da glicemia quando consumidos em excesso.

“Durante o inverno, é comum haver aumento do consumo de alimentos ricos em carboidratos simples e gorduras. Isso pode gerar picos de glicemia e dificultar o equilíbrio metabólico, especialmente em pessoas com diabetes”, alerta a Dra. Maria Letícia Murba.

3. Não relaxe os cuidados durante as férias

Embora o período seja de descanso, manter alguns hábitos é fundamental para evitar descompensações. “Nas férias, muitas pessoas relaxam o controle da alimentação, esquecem de medir a glicemia com a mesma frequência e alteram horários de medicação. Essa combinação pode levar a oscilações importantes da glicose”, explica.

4. Continue praticando atividade física

O frio pode diminuir a disposição para caminhar, frequentar a academia ou realizar exercícios ao ar livre. No entanto, manter o corpo em movimento é uma das principais estratégias para melhorar o controle da glicemia e preservar a saúde.

“A atividade física é uma das principais ferramentas no controle do diabetes. No inverno, a redução dos exercícios pode contribuir para o aumento da glicemia e dificultar o controle do peso”, alerta a Dra. Maria Letícia Murba.

Acompanhar a glicemia regularmente ajuda a identificar alterações no inverno Crédito: Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock

5. Mantenha o monitoramento da glicose em dia

Mesmo quando a rotina muda, acompanhar regularmente os níveis de glicemia é essencial. “A monitorização regular permite identificar precocemente alterações na glicemia e ajustar o tratamento quando necessário. Isso é fundamental para evitar complicações”, enfatiza.

6. Fique atento às oscilações da glicemia

Mudanças na alimentação, na prática de exercícios e nos horários da medicação podem favorecer tanto episódios de hiperglicemia quanto de hipoglicemia. Observar os sinais do organismo e manter o acompanhamento é essencial.

“Oscilações glicêmicas são mais comuns quando há desorganização alimentar ou alteração no uso de medicamentos. Por isso, o acompanhamento deve ser ainda mais rigoroso no inverno”, explica a endocrinologista.

7. Valorize os pequenos hábitos do dia a dia

O controle do diabetes não depende apenas dos medicamentos. “Manter uma rotina mínima de alimentação equilibrada, hidratação adequada e atividade física já é suficiente para evitar grande parte das descompensações observadas nessa época do ano”, orienta a especialista.

Disciplina na rotina reduz o risco de descompensações

Segundo a Dra. Maria Letícia Murba, o inverno não precisa representar um período de maior risco para quem tem diabetes. Com cuidados simples, disciplina na rotina e acompanhamento médico adequado, é possível manter a glicemia sob controle, reduzir o risco de complicações e atravessar a estação com mais saúde e qualidade de vida.