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Copa do Mundo

Allez les bleus! França vence Marrocos e vai à semifinal da Copa

Mbappé e Dembélé marcaram os gols da vitória da seleção francesa, que agora aguarda o vencedor de Espanha x Bélgica

Publicado em 09 de Julho de 2026 às 19:00

Filipe Souza

Filipe Souza

Publicado em 

09 jul 2026 às 19:00
França
Paulo Souza

A França é a primeira seleção classificada para as semifinais da Copa do Mundo. Com gols de Mbappé e Dembélé, os franceses venceram o Marrocos por 2 a 0, na tarde desta quinta-feira (9), no Gillette Stadium, em Boston.



Agora o time francês aguarda o vencedor do duelo entre Espanha e Bélgica para conhecer seu adversário na semifinal. 


O Jogo 


A França foi melhor que o Marrocos durante todo o primeiro tempo, mas só teve uma grande chance de gol. Aos 24 minutos, Mbappé foi derrubado na área por Mazraoui. Pênalti que ele mesmo bateu muito mal e parou na defesa de Bono. 


No segundo tempo, o cenário permaneceu o mesmo. Mas dessa vez, o time francês teve competência para balançar as redes. Aos 14, Mbappé recebeu de Doue e chapou para fazer 1 a 0. Aos 20, foi a vez de Dembélé arrancar em velocidade, cortar para a direita e bater firme para vencer o goleiro Bono. 2 a 0 França. 


Após o segundo gol, o técnico Didier Deschamps tirou Mbappé e Doué e colocou  Mateta e Barcola. A equipe francesa manteve o controle do jogo e administrou a vitória.

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