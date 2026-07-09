Allez les bleus! França vence Marrocos e vai à semifinal da Copa

A França é a primeira seleção classificada para as semifinais da Copa do Mundo. Com gols de Mbappé e Dembélé, os franceses venceram o Marrocos por 2 a 0, na tarde desta quinta-feira (9), no Gillette Stadium, em Boston.
Agora o time francês aguarda o vencedor do duelo entre Espanha e Bélgica para conhecer seu adversário na semifinal.
O Jogo
A França foi melhor que o Marrocos durante todo o primeiro tempo, mas só teve uma grande chance de gol. Aos 24 minutos, Mbappé foi derrubado na área por Mazraoui. Pênalti que ele mesmo bateu muito mal e parou na defesa de Bono.
No segundo tempo, o cenário permaneceu o mesmo. Mas dessa vez, o time francês teve competência para balançar as redes. Aos 14, Mbappé recebeu de Doue e chapou para fazer 1 a 0. Aos 20, foi a vez de Dembélé arrancar em velocidade, cortar para a direita e bater firme para vencer o goleiro Bono. 2 a 0 França.
Após o segundo gol, o técnico Didier Deschamps tirou Mbappé e Doué e colocou Mateta e Barcola. A equipe francesa manteve o controle do jogo e administrou a vitória.