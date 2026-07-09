O desabafo do tio de jovem que morreu durante surfe em Vila Velha

Após buscas por terra e pelo mar, o corpo de Arthur foi encontrado boiando por um salva-vidas nas proximidades do Posto 15, a cerca de 1,5 quilômetro do local onde havia desaparecido.





"Estávamos de plantão no Posto 18. A família estava reunida com amigos quando um deles passou e avisou que tinham encontrado um corpo no Posto 15. Meu irmão e eu pegamos o quadriciclo e confirmamos que era o Arthur", detalhou o tio.





A confirmação da identidade de Arthur fez Pedro Boldrini enfrentar a realidade da perda do sobrinho, a quem viu crescer e considerava como um filho.