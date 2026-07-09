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"Alívio e dor infinita"

O desabafo do tio de jovem que morreu durante surfe em Vila Velha

Arthur Mulinari Oliveira, que trabalhava como motoboy, havia desaparecido no mar enquanto surfava com um amigo. Corpo foi encontrado no 3º dia de buscas

Publicado em 09 de Julho de 2026 às 19:45

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

09 jul 2026 às 19:45

Durante quase três dias de buscas, a família de Arthur Mulinari Oliveira, de 22 anos, manteve a esperança de encontrá-lo com vida. O rapaz, que trabalhava como motoboy, havia desaparecido no mar enquanto surfava com um amigo em Vila Velha, no Espírito Santo. O desfecho veio nesta quinta-feira (9), com a localização do corpo do jovem, trazendo um misto sentimentos contraditórios, de alívio e dor, aos familiares.

É o alívio de ter encontrado o corpo, mas a tristeza é infinita

Pedro Boldrini | Tio de Arthur

Após buscas por terra e pelo mar, o corpo de Arthur foi encontrado boiando por um salva-vidas nas proximidades do Posto 15, a cerca de 1,5 quilômetro do local onde havia desaparecido. 


"Estávamos de plantão no Posto 18. A família estava reunida com amigos quando um deles passou e avisou que tinham encontrado um corpo no Posto 15. Meu irmão e eu pegamos o quadriciclo e confirmamos que era o Arthur", detalhou o tio.


A confirmação da identidade de Arthur fez Pedro Boldrini enfrentar a realidade da perda do sobrinho, a quem viu crescer e considerava como um filho.

Ele viveu 22 anos intensamente, com muita alegria. Um menino que sempre levou a vida de bem o tempo todo

Pedro Boldrini | Tio de Arthur

Pedro afirma que, agora, a família terá de aprender a conviver com as lembranças que construíram com Arthur, descrito por ele como um jovem leve e compreensivo. "Às vezes, você brincava com ele sobre algo que ele levava a sério. Depois ele entrava na brincadeira e ficava tudo por isso mesmo", lembrou.

Arthur Mulinari Oliveira trabalhava como motoboy Crédito: Redes sociais

Para o tio, a união entre os familiares será a força fundamental para enfrentar o luto. “Sempre existiu essa relação de família. Sempre estivemos muito juntos. Viemos do Norte do Espírito Santo para cá unidos. Minha irmã e eu somos próximos e criamos nossos filhos sempre juntos”, disse.

Mudança na corrente marítima ajudou nas buscas

O salva-vidas Rafael Bicalho Gomes foi quem encontrou o corpo de Arthur. Ele avistou primeiro as costas da vítima boiando após a arrebentação e, com a ajuda de um colega, levou o jovem até a faixa de areia.

Familiares e amigos do jovem Arthur Mulinari Oliveira, de 22 anos, na Praia de Itaparica, após o corpo dele ser encontrado
Trecho onde corpo de Arthur foi encontrado Crédito: Tarciane Vasconcelos

Segundo Rafael, as equipes já trabalhavam com a possibilidade de localizar Arthur entre quinta (9) e sexta-feira (10) porque a mudança na direção da corrente marítima indicava que o corpo poderia ser levado para aquela região.


“No dia do desaparecimento, o vento estava no sentido Nordeste e as buscas foram feitas mais para o lado de lá (sentido Ponta da Fruta) porque a tendência era jogar para lá. Ontem o vento virou para Sul e mudou a corrente. Assim, as varreduras vieram para cá (sentido Itapuã). E não foi à toa que apareceu por aqui”, explicou.

(Com informações de Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta)

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