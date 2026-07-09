Foragido reclama que moto roubada era "fraca", rouba outra e é preso no ES

Um homem foragido do sistema prisional foi preso nesta quinta-feira (9), após roubar duas motocicletas em dias consecutivos na zona rural de Vila Velha. Segundo a Guarda Municipal, após o segundo assalto ele se escondeu em uma área de mata, mas acabou localizado e detido.





De acordo com a corporação, as buscas começaram depois que um líder comunitário acionou os agentes por meio de um grupo de WhatsApp mantido entre a Guarda e representantes das comunidades da região. A vítima do segundo roubo informou o ponto onde o suspeito havia entrado na mata.





Após ser preso, o homem confessou ter cometido outro roubo no dia anterior. Segundo o inspetor Augusto, ele afirmou que a primeira motocicleta, uma Shineray 50 cilindradas, não atendia ao objetivo de retornar ao Rio de Janeiro.





"Ele falou que tinha roubado outra moto. Reclamou que a primeira era muito fraca e queria uma mais potente para voltar ao Rio de Janeiro. Disse que mora na Rocinha. Ele queria voltar, mas, para isso, precisava de uma moto mais potente", relatou o inspetor.





Com a informação, os agentes realizaram novas buscas e recuperaram a motocicleta roubada na quarta-feira, escondida em uma área de mata indicada pelo próprio suspeito.