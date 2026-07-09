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Vila Velha

Foragido reclama que moto roubada era "fraca", rouba outra e é preso no ES

Segundo a Guarda, o suspeito queria voltar para o Rio de Janeiro e afirmou que a primeira motocicleta, uma Shineray 50 cilindradas, não atendia ao objetivo

Publicado em 09 de Julho de 2026 às 18:16

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

09 jul 2026 às 18:16
Moto roubada por foragido da Justiça
Leitor | A Gazeta

Um homem foragido do sistema prisional foi preso nesta quinta-feira (9), após roubar duas motocicletas em dias consecutivos na zona rural de Vila Velha. Segundo a Guarda Municipal, após o segundo assalto ele se escondeu em uma área de mata, mas acabou localizado e detido.


De acordo com a corporação, as buscas começaram depois que um líder comunitário acionou os agentes por meio de um grupo de WhatsApp mantido entre a Guarda e representantes das comunidades da região. A vítima do segundo roubo informou o ponto onde o suspeito havia entrado na mata.


Após ser preso, o homem confessou ter cometido outro roubo no dia anterior. Segundo o inspetor Augusto, ele afirmou que a primeira motocicleta, uma Shineray 50 cilindradas, não atendia ao objetivo de retornar ao Rio de Janeiro.


 "Ele falou que tinha roubado outra moto. Reclamou que a primeira era muito fraca e queria uma mais potente para voltar ao Rio de Janeiro. Disse que mora na Rocinha. Ele queria voltar, mas, para isso, precisava de uma moto mais potente", relatou o inspetor.


Com a informação, os agentes realizaram novas buscas e recuperaram a motocicleta roubada na quarta-feira, escondida em uma área de mata indicada pelo próprio suspeito.

Crimes consecutivos 

O primeiro roubo ocorreu na quarta-feira (8), no distrito de Canoa Pina, na região de Seringal. O produtor rural Manoel Ailton das Neves contou que foi surpreendido ao chegar em casa. "Quando eu cheguei do serviço e ia entrar em casa, saiu um homem com um facão no meio da moita e me atacou. Tomou minha moto", relatou.


Na manhã desta quinta-feira (9), o segundo alvo foi o aposentado e trabalhador rural Sebastião Martins Coutinho, abordado logo após deixar a filha no ponto do transporte escolar, no distrito de Itaúnas. Armado com um facão, o criminoso anunciou o assalto. Sebastião conseguiu fugir, mas a motocicleta foi levada. "Na hora, minha reação foi sair correndo. O cara estava com um facão e eu não tinha como reagir", contou.


Depois da prisão do suspeito, Sebastião disse sentir alívio, embora ainda abalado com o ocorrido. "Agora estou aliviado, mas na hora é um susto muito grande. A gente vê acontecer com os outros, mas nunca espera que aconteça com a gente."


Ele destacou ainda que a motocicleta é o único veículo da família e essencial para levar e buscar a filha no ponto de ônibus.

Foragido da Penitenciária de Linhares

Durante a abordagem, o suspeito afirmou aos agentes que havia fugido da Penitenciária de Linhares antes de chegar a Vila Velha. Segundo o inspetor Augusto, o homem contou que roubou uma bicicleta para deixar a cidade e, durante o trajeto, decidiu cometer novos roubos para conseguir um veículo mais potente.


"Nos informou que roubou uma bicicleta e veio descendo de Linhares pra cá. Então ele falou: 'Roubei uma bicicleta, assaltei uma pessoa, tirei dinheiro dessa pessoa, vim andando, estou há vários dias com essa bicicleta. Então eu tive a oportunidade de largar a bicicleta pra roubar essa moto'", relatou.


Ainda de acordo com o inspetor, o suspeito possui uma extensa ficha criminal e há informações, levantadas pelas forças de segurança, de que ele já fez reféns no Rio de Janeiro.


A reportagem tenta atualizações com a Polícia Civil sobre o encaminhamento dado ao suspeito, mas a ocorrência ainda estava em andamento. O nome do preso não foi divulgado. 


(Com informações da repórter Isabelle Oliveira da TV Gazeta)

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