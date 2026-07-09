Virginia Fonseca e Vini Jr chamaram atenção nas redes sociais ao aparecerem realizando uma sessão de soroterapia nos Estados Unidos. O atendimento foi divulgado pela própria clínica responsável pelo procedimento, que compartilhou imagens da influenciadora, do atacante da Seleção Brasileira e de amigos durante a aplicação do soro.





A sessão ocorreu um dia após a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. Apesar de estarem no mesmo local, Virginia e Vini Jr. não apareceram juntos nas fotos publicadas pela empresa.





A soroterapia é um tratamento de suplementação endovenosa que envolve a administração de combinações de aminoácidos, vitaminas, sais minerais e outros nutrientes, dependendo da queixa do paciente e objetivo do tratamento. No entanto, antes de procurar esse tipo de procedimento, é fundamental conhecer as diferentes indicações para cada tratamento e seguir as orientações médicas para que o tratamento ideal para você ocorra de forma segura e eficaz.





Procedimento é indicado para tratar desidratação, deficiências nutricionais e algumas doenças, mas não há evidências que justifiquem seu uso rotineiro para fins estéticos ou de bem-estar em pessoas saudáveis. A nutróloga Sandra Lúcia Fernandes, da Rede Meridional, alerta que o procedimento só deve ser realizado quando há indicação médica bem estabelecida.





A soroterapia consiste na administração intravenosa de soluções que podem conter água, eletrólitos, vitaminas, minerais, aminoácidos, antioxidantes ou medicamentos. Segundo a especialista, seu uso é amplamente reconhecido na medicina para tratar condições específicas, mas não deve ser encarado como uma solução para melhorar a saúde de pessoas sem qualquer deficiência ou doença.





"A soroterapia é considerada válida quando existe uma indicação médica clara, baseada na avaliação clínica e, quando necessário, em exames laboratoriais. Casos como desidratação aguda, deficiência de ferro tratada por via intravenosa, deficiência de vitamina B12 em pacientes com má absorção, administração de antibióticos, nutrição parenteral e algumas terapias oncológicas são exemplos de situações em que o procedimento é indicado", explica Sandra.





A médica destaca que, na maior parte dos casos, a via oral continua sendo a melhor opção para reposição de vitaminas e minerais. "Sempre que o trato gastrointestinal estiver funcionando adequadamente, a via oral é a primeira escolha por ser mais fisiológica, mais segura, menos invasiva e também menos onerosa. A administração intravenosa costuma ficar restrita às situações em que há incapacidade de absorção, necessidade de reposição rápida ou uso de medicamentos que exigem essa via", afirma.





Apesar da popularidade, Sandra ressalta que ainda não existem evidências científicas robustas que comprovem benefícios da soroterapia para objetivos como melhora da imunidade, combate ao envelhecimento, aumento da performance física ou mental e desintoxicação do organismo em indivíduos saudáveis.





Além disso, o procedimento não está livre de riscos. Entre as possíveis complicações estão infecções, inflamação da veia (flebite), hematomas, reações alérgicas, sobrecarga de líquidos, alterações nos níveis de eletrólitos, excesso de vitaminas e minerais, interações entre substâncias e até eventos mais graves, como embolia gasosa.





"Embora muitas vezes seja apresentada como um procedimento simples, a soroterapia deve ser prescrita e supervisionada por profissional habilitado, com indicação individualizada e monitoramento adequado. É fundamental que os riscos e benefícios sejam avaliados antes da infusão intravenosa", reforça a médica.