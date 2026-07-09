Até trailer de lanches é removido em ação contra veículos abandonados

Após denúncias, mais quatro veículos abandonados foram removidos das ruas de Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (9). A ação foi realizada pela prefeitura, com apoio da Polícia Militar, nos bairros Jocafe, Santa Cruz e Interlagos.





Além dos automóveis, um reboque de lanches também foi retirado da via pública. Segundo a prefeitura, os veículos apresentavam sinais de abandono. Além de prejudicarem a mobilidade urbana, eles podem acumular água e se tornar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue





Moradores que identificarem veículos abandonados em Linhares podem acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153 para registrar a ocorrência.