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Ainda tentou fugir

Prestador de serviço vai a presídio a trabalho e acaba preso em Viana

Gabriel Gomes Ferreira, de 28 anos, tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas

Publicado em 09 de Julho de 2026 às 11:17

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

09 jul 2026 às 11:17
Suspeito foi prestar serviço em Complexo Penitenciário e acabou preso Crédito: Ari Melo

Um jovem de 28 anos acabou preso após entrar no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana, para prestar um serviço, e os policiais descobrirem que ele era foragido da Justiça. O homem, identificado como Gabriel Gomes Ferreira, chegou a tentar fugir e lutou com um agente, mas acabou preso no Centro da cidade. 


O caso aconteceu na quarta-feira (8). De acordo com a Polícia Penal, Gabriel estava prestando serviço de manutenção de forma terceirizada no presídio quando a direção da unidade recebeu a informação de que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por tráfico de drogas, expedido no mês passado. 


Com isso, Gabriel foi colocado em uma sala de segurança onde permaneceria até a chegada da equipe responsável por levá-lo até a delegacia. Acontece que, quando os policiais chegaram a abriram a porta, o jovem não estava mais lá: ele tinha rompido a estrutura da calha de acesso ao teto da unidade prisional, passado para outra sala e fugido para a área externa. 


Quando chegou à portaria, Gabriel se identificou como trabalhador terceirizado e pediu para sair. Os policiais que estavam lá, no entanto, desconfiaram: é que o jovem estava descalço, com escoriações no cotovelo e com a roupa suja de sangue. Os agentes começaram a fazer perguntas e Gabriel tentou fugir novamente, mas foi contido.


Mas a história não parou por aí: no momento em que o policial iria colocar a algema nele, o jovem reagiu, lutou com o agente, conseguiu se desvencilhar e fugiu de novo, para uma área de mata. 


Os policiais fizeram um cerco na região e conseguiram localizar Gabriel no centro da cidade. Ele foi preso e levado para a Delegacia Regional de Cariacica, onde o mandado de prisão foi cumprido. Gabriel também assinou um Termo Circunstanciado (TC) por resistência. 

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