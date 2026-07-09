Jovem é preso e adolescente apreendido por morte de rival em praça de Vitória

Um jovem de 24 anos foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta quinta-feira (9), no bairro Laranjeiras, na Serra. Os dois são suspeitos de envolvimento na morte de Ângelo Gabriel Martins, de 14 anos. O crime aconteceu no dia 18 de junho, na praça de Itararé, em Vitória.





De acordo com a apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, os dois suspeitos são moradores do bairro Engenharia, na Capital, e a principal linha de investigação aponta que o homicídio foi motivado pela disputa entre facções criminosas envolvidas com o tráfico de drogas.





Segundo o delegado Ramiro Diniz, as investigações indicam que a vítima integrava o Primeiro Comando de Vitória (PCV), enquanto os suspeitos fazem parte do Terceiro Comando Puro (TCP).





"Com eles foram apreendidas uma certa quantidade de drogas, uma balança de precisão e material para embalo. Por isso, eles também foram autuados por tráfico de drogas", afirmou o delegado.





Ainda conforme Ramiro Diniz, os suspeitos relataram que Ângelo costumava ameaçar integrantes da facção rival, o que teria motivado o assassinato.





O adolescente foi morto durante um ataque a tiros em frente a um totem de segurança do Governo do Estado instalado na Praça de Itararé. Na época, comerciantes da região relataram ter ouvido cerca de quatro disparos.





Conforme apurado pela reportagem da TV Gazeta, Ângelo morava na região do Bairro da Penha e costumava frequentar a praça onde foi assassinado.





* Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta.