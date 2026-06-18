Adolescente é assassinado a tiros na praça de Itararé, em Vitória

Um adolescente de 14 anos foi assassinado a tiros na praça principal do bairro Itararé, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (18). O nome da vítima não foi divulgado.





Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o jovem foi baleado durante um ataque promovido por criminosos do bairro Engenharia, também na Capital. O assassinato aconteceu por volta das 10h40.





Comerciantes da região relataram ter ouvido cerca de quatro disparos. O crime ocorreu em frente a um totem de segurança do Governo do Estado, instalado na praça.





Conforme a Guarda Civil Municipal de Vitória, a Gerência de Inteligência já está realizando levantamentos para enviar o maior número de informações possíveis para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, que investiga o caso.





Ainda de acordo com as informações apuradas pela reportagem, o adolescente morava na região do Bairro da Penha e costumava frequentar a praça onde foi morto.





A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.