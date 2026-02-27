Temporal alaga ruas e causa transtorno aos moradores de Bom Jesus do Norte

As fortes chuvas que atingiram Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, nesta sexta-feira (27), provocaram alagamentos em ruas da cidade e afetaram moradores. De acordo com a Defesa Civil Municipal, o temporal começou durante a madrugada e causou a elevação do nível do rio, que permaneceu estável ao longo da manhã. Quatro vias continuam parcialmente alagadas nos bairros Silvana e Centro. Em alguns pontos, bueiros estão próximos de transbordar.