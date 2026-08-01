Morreu, na noite da última sexta-feira (31), Marco Antônio Nader Borges, mais conhecido como Marquinho Borges, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Guarapari. Segundo familiares, o político, de 70 anos, estava a caminho de uma reunião na cidade quando passou mal. Ele chegou a ser levado para um hospital na Praia do Morro, mas não resistiu ao infarto.





Marquinho, que era filho do ex-prefeito Hugo Borges, foi vereador de Guarapari por três mandatos consecutivos, entre 1993 e 2004. Também presidiu a Casa de Leis da cidade quatro vezes, nos biênios 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000 e 2003-2004.





Nas redes sociais, a Câmara de Guarapari lamentou a perda: “Neste momento de imensa dor e despedida, o Poder Legislativo Municipal se solidariza com seus familiares, amigos e com todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele”.





A Prefeitura de Guarapari também se manifestou. “Homem público respeitado, deixou sua marca na política municipal por meio de sua atuação em defesa da população, construindo uma história pautada pelo diálogo, pelo compromisso e pelo trabalho em favor da cidade.”





O sepultamento acontece às 16h deste sábado (1º), no Cemitério São João Batista, no Centro da cidade. O jornalista Paulo Borges Filho, sobrinho de Marquinho, agradeceu as manifestações de carinho. "Guarapari perde uma referência na política do município, uma pessoa que tinha boa articulação e era bem recebida por todos", disse.



