Edward Boggiss, de 'Malhação' e 'Sandy & Junior', morre aos 49 anos

O ator Edward Boggiss, conhecido por seus papéis em "Malhação" e "Sandy & Junior", morreu aos 49 anos.

O que aconteceu

Seu amigo, o também ator Pedro Garcia Netto, divulgou a notícia no Instagram. "Meu grande amigo foi um guerreiro, Edward Boggiss lutou bravamente. Muita luz na sua passagem", escreveu. O médico George Patrick, primo de Boggiss, também lamentou a morte: "Vai em paz, primo".





A causa da morte não foi revelada. Segundo a revista Quem, Edward Boggiss foi diagnosticado com câncer de orofaringe em 2024.





Pedro Garcia Netto divulgou também uma poesia escrita por Edward Boggiss. O texto, nomeado "Volta a Florir", diz: "Não é derrota voltar a lutar. É prova de força, é recomeçar. Cada lágrima agora é semente, que brota em coragem, firme e silenciosa. Se o vento muda, respira devagar. Mesmo no caos, há um modo de amar. E quando o cansaço te pede para ir, recorda: o milagre é não desistir".





O sepultamento acontece hoje no Rio de Janeiro. A partir das 11h, amigos, familiares e fãs se reúnem na sala 3 do cemitério Memorial do Carmo, no Caju. Às 14h, o corpo será cremado.





Edward Boggiss interpretou o vilão Tony na série "Sandy & Junior" e Caio na 5ª temporada de "Malhação". Ele também participou de produções como "O Profeta", "Floribella" e "Cidade de Deus".