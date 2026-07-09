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Internacional

Morre Bonnie Tyler, voz do clássico pop 'Total Eclipse of the Heart', aos 75

Informação foi confirmada pela família em uma rede social. Britânica estava internada em Portugal desde início de maio
Agência Folha Press

Agência Folha Press

Publicado em 09 de Julho de 2026 às 09:40

Morre Bonnie Tyler, voz do clássico da música pop 'Total Eclipse of the Heart', aos 75
Morre Bonnie Tyler, voz do clássico da música pop 'Total Eclipse of the Heart', aos 75 Reuters/Folhapress
A cantora britânica Bonnie Tyler morreu, aos 75 anos, na noite desta quarta-feira. Dona de uma das vozes mais marcantes da música pop, ficou conhecida por sucessos como "Total Eclipse of the Heart", "Holding Out for a Hero", "It's a Heartache" e "Lost in France".

A morte foi confirmada pela família numa rede social da cantora. A artista estava internada ao menos desde o início de maio em Faro, no sul de Portugal, onde ela tinha uma casa. "A família e a equipe de Bonnie têm o coração partido por anunciar que ela morreu inesperadamente no hospital em decorrência da doença pela qual vinha sendo tratada", diz o comunicado.


A artista havia sido levada ao hospital para uma cirurgia de emergência no intestino há dois meses, chegou a ser posta em coma induzido, do qual acordou em junho, mas permaneceu em tratamento intensivo, em condição grave, até o momento.

Tyler ficou conhecida por sua característica voz rouca, particularidade adquirida após uma cirurgia para remover nódulos das cordas vocais, em 1977. Orientada a manter repouso vocal, a artista acabou gritando durante uma discussão, o que alterou para sempre o seu timbre — não por acaso, ela tinha entre seus ídolos outras divas de voz pedregosa, como Janis Joplin e Tina Turner. O penteado eriçado era outra marca registrada da artista na época em que explodiu nas paradas musicais.


Seu grande reconhecimento internacional veio em 1983 com "Total Eclipse of the Heart", composta por Jim Steinman. No auge da era MTV, a música liderou as paradas no Reino Unido e nos Estados Unidos, rendeu à cantora uma indicação ao Grammy e ultrapassou 1 bilhão de reproduções no Spotify. No ano seguinte, ela lançou "Holding Out for a Hero", outro grande sucesso que se tornou presença frequente em filmes, séries de TV e campanhas publicitárias.


Ao longo da vida, Tyler foi indicada três vezes ao Grammy, a maior láurea da indústria musical no mundo. "Holding Out for a Hero", um de seus primeiros hits, está na trilha sonora de "Footloose - Ritmo Louco", filme de 1984 com Kevin Bacon liderando o elenco. "Here She Comes", outro sucesso da artista que rendeu uma de suas menções no Grammy, aparece ainda na versão do clássico "Metrópolis", de Fritz Lang, restaurada por Giorgio Moroder em 1985.


Ainda na década de 1980, Bonnie Tyler gravou um dueto com o brasileiro Fábio Júnior, "Sem Limites para Sonhar", versão em português de "Reaching for the Inifinity Heart". A faixa chegou a ter um clipe exibido no Fantástico, da TV Globo, e liderou as paradas em 1987.


No Brasil, seu clássico "Total Eclipse of the Heart" também permaneceu firme na cultura pop, aparecendo em cenas de filmes recentes realizados no país, como "Deserto Particular", obra de Aly Muritiba lançada há cinco anos, e "Eduardo e Mônica", de René Sampaio, que estreou em 2020.



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