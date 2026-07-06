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Novela das seis

Taís Araújo volta às telas para integrar o elenco de “A Nobreza do Amor”

Atriz havia sido cotada anteriormente para participar de novela que é protagonizada pelo marido
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 14:25

Taís Araújo como a personagem Raquel, em "Vale Tudo" Fabio Rocha/TVGlobo

Fora das telinhas desde o fim de “Vale Tudo”, Taís Araújo voltará às novelas para participação especial em “A Nobreza do Amor”. A atriz já havia sido cotada para integrar o elenco anteriormente, mas não conseguiu aceitar o convite por falta de espaço na agenda.


Protagonizada por Duda Santos, a novela explora o universo da realeza africana — núcleo que será composto por Taís — e traz Lázaro Ramos como antagonista. Na obra de Duca Rachid, a atriz poderá contracenar com o marido em algumas cenas, o que aumenta a expectativa do público sobre sua aparição. 


Taís está em cartaz com o espetáculo “Mudando de Pele”, que já esteve no Rio de Janeiro, em São Paulo, e seguirá para Belo Horizonte, em breve.

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