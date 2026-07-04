Do R&B à pegada do samba e do bolero: artistas capixabas para ficar de olho no segundo semestre de 2026

"Essa música foi uma collab com o produtor espanhol MXTL, focado em tendências para o TikTok, por isso a estrutura é mais curta e rápida, pensada para o dinamismo das redes. Minhas referências são essas: artistas que transitam entre o pop, o R&B e o trap, sempre buscando versatilidade. Eu estou me encontrando nessa mistura, cercado por gente talentosa e com uma visão clara de onde queremos chegar", comenta JUBA.