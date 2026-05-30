Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • De Luiza Pastore a Alfredo Godô: confira os destaques do "Tocou, Pocou" de maio
Música

De Luiza Pastore a Alfredo Godô: confira os destaques do "Tocou, Pocou" de maio

Do rap ao congo, artistas do Espírito Santo apresentam novos singles, clipes e projetos autorais. Confira
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 30 de Maio de 2026 às 16:20

Lançamentos musicais capixabas: confira os destaques do Tocou, Pocou de maio
Lançamentos musicais capixabas: confira os destaques do Tocou, Pocou de maio Acervo pessoal / Lucas Henrique Soares

A cena musical capixaba segue mostrando sua diversidade e criatividade. Na edição de maio do Tocou, Pocou, HZ reúniu os principais lançamentos do mês, com novidades que passeiam pela MPB, rap, trap e congo. Confira:

“Erro” - Luiza Pastore

A cantora e compositora Luiza Pastore vive um momento importante da carreira com o lançamento do álbum autoral Labareda, trabalho que reúne dez músicas inéditas e aprofunda temas como identidade, autoconhecimento, desejos e relações humanas. 

Considerada um dos nomes em ascensão da cena musical capixaba, a artista também lançou recentemente o single “Santa Vaidade” e retomou o videoclipe de “Erro”, gravado no Teatro Sônia Cabral. 


Com influências da MPB contemporânea e uma escrita marcada pela sensibilidade poética, Luiza vem construindo uma trajetória autoral que combina música, artes visuais e reflexões sobre a experiência feminina, consolidando-se como uma das vozes mais promissoras da nova geração de artistas do Espírito Santo.

“O Congo Espera Você” - Alfredo Godô

O artista Alfredo Godô lançou a música “O Congo Espera Você”, uma homenagem aos mestres do Congo de Máscaras de Roda D’Água, tradição cultural de Cariacica. No refrão, a canção convida o público a conhecer o Carnaval de Congo, enquanto os versos celebram a história e o legado de mestres congueiros que ajudaram a manter viva uma das manifestações culturais mais importantes do Espírito Santo. 


Além da música, Alfredo também lançou um videoclipe que apresenta imagens dos homenageados citados na composição. Dançarino há mais de 40 anos, passista da Independente de Boa Vista e intérprete do personagem João Bananeira há 13 anos, o artista é conhecido pelo trabalho de valorização da cultura popular capixaba. 

Criador do projeto “João Bananeira na Escola”, ele utiliza a música e a educação para contar a história de um dos personagens mais tradicionais de Cariacica. Agora, transforma essa ligação com a cultura local em uma canção que celebra o congo, seus mestres e sua importância para a identidade capixaba.

“Os Sentidos” - Cindy Guerson

A cantora e compositora Cindy Guerson lançou a música “Os Sentidos”, inspirada na experiência de viver em Vila Velha. A canção fala sobre os pequenos momentos do dia a dia e convida o ouvinte a desacelerar, observar a paisagem e valorizar o presente. Elementos como o mar, o vento, o céu e o som das ondas aparecem ao longo da música, refletindo a relação da artista com a cidade onde vive atualmente. 


Cindy cresceu em uma família ligada à música, aprendeu violão sozinha e começou a compor aos 14 anos. Desde então, transformou experiências pessoais em canções que falam sobre sentimentos, relações e a vida cotidiana. Antes de “Os Sentidos”, a artista já havia lançado dois EPs independentes e foi finalista do Prêmio da Música de Minas Gerais em 2021. 


Depois de passar seis anos em São Paulo, encontrou em Vila Velha uma nova fonte de inspiração para suas composições, influenciadas por nomes da nova MPB como Marina Sena e Rubel. 

“PRA TUDO, UM INÍCIO” - DAVIZZAO

O artista, produtor musical e produtor audiovisual Davizzão lançou a faixa “Pra Tudo, Um Início”, música que mistura rap, trap e reflexões sobre trajetória, persistência e identidade. Natural de Vila Velha, o artista transforma experiências do cotidiano, memórias e vivências urbanas em uma narrativa marcada por letras sinceras e uma atmosfera introspectiva. 

A canção traz referências à cultura de rua e ao território capixaba, reforçando a proposta de representar a realidade local por meio de uma linguagem contemporânea. Além da carreira musical, Davizzão também atua na produção de videoclipes, direção criativa e desenvolvimento visual de projetos independentes. 

À frente da Saturno Records, selo e estúdio criado por ele no Espírito Santo, o artista produz suas próprias músicas e participa de todas as etapas criativas dos trabalhos, unindo música e audiovisual em uma identidade construída a partir da cultura hip hop e da cena independente capixaba.

Veja Também 

Budah aposta nas diferenças da lua e dos sons para novo LP

Rapper capixaba Budah lança álbum com IZA, Pabllo Vittar e Duquesa: “Frequência Lunar”

Imagem de destaque

Cais das Artes terá show gratuito de Silva no Dia dos Namorados

Cantor Alexandre Pires

Alexandre Pires e João Neto & Frederico farão shows gratuitos em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música Cultura Famosos Tocou Pocou
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sirene de polícia
Passageiro não paga corrida, ameaça taxista e acaba baleado pela PM no ES
O Estádio Governador Bley tinha capacidade para 15 mil pessoas
Primeiro estádio do Rio Branco, Governador Bley completa 90 anos
Imagem de destaque
A crise de energia que deixa 90% dos venezuelanos vivendo no escuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados