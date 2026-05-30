De Luiza Pastore a Alfredo Godô: confira os destaques do "Tocou, Pocou" de maio

A cantora e compositora Luiza Pastore vive um momento importante da carreira com o lançamento do álbum autoral Labareda, trabalho que reúne dez músicas inéditas e aprofunda temas como identidade, autoconhecimento, desejos e relações humanas.
Considerada um dos nomes em ascensão da cena musical capixaba, a artista também lançou recentemente o single “Santa Vaidade” e retomou o videoclipe de “Erro”, gravado no Teatro Sônia Cabral.
Com influências da MPB contemporânea e uma escrita marcada pela sensibilidade poética, Luiza vem construindo uma trajetória autoral que combina música, artes visuais e reflexões sobre a experiência feminina, consolidando-se como uma das vozes mais promissoras da nova geração de artistas do Espírito Santo.
“O Congo Espera Você” - Alfredo Godô
O artista Alfredo Godô lançou a música “O Congo Espera Você”, uma homenagem aos mestres do Congo de Máscaras de Roda D’Água, tradição cultural de Cariacica. No refrão, a canção convida o público a conhecer o Carnaval de Congo, enquanto os versos celebram a história e o legado de mestres congueiros que ajudaram a manter viva uma das manifestações culturais mais importantes do Espírito Santo.
Além da música, Alfredo também lançou um videoclipe que apresenta imagens dos homenageados citados na composição. Dançarino há mais de 40 anos, passista da Independente de Boa Vista e intérprete do personagem João Bananeira há 13 anos, o artista é conhecido pelo trabalho de valorização da cultura popular capixaba.
Criador do projeto “João Bananeira na Escola”, ele utiliza a música e a educação para contar a história de um dos personagens mais tradicionais de Cariacica. Agora, transforma essa ligação com a cultura local em uma canção que celebra o congo, seus mestres e sua importância para a identidade capixaba.
“Os Sentidos” - Cindy Guerson
A cantora e compositora Cindy Guerson lançou a música “Os Sentidos”, inspirada na experiência de viver em Vila Velha. A canção fala sobre os pequenos momentos do dia a dia e convida o ouvinte a desacelerar, observar a paisagem e valorizar o presente. Elementos como o mar, o vento, o céu e o som das ondas aparecem ao longo da música, refletindo a relação da artista com a cidade onde vive atualmente.
Cindy cresceu em uma família ligada à música, aprendeu violão sozinha e começou a compor aos 14 anos. Desde então, transformou experiências pessoais em canções que falam sobre sentimentos, relações e a vida cotidiana. Antes de “Os Sentidos”, a artista já havia lançado dois EPs independentes e foi finalista do Prêmio da Música de Minas Gerais em 2021.
Depois de passar seis anos em São Paulo, encontrou em Vila Velha uma nova fonte de inspiração para suas composições, influenciadas por nomes da nova MPB como Marina Sena e Rubel.
“PRA TUDO, UM INÍCIO” - DAVIZZAO
O artista, produtor musical e produtor audiovisual Davizzão lançou a faixa “Pra Tudo, Um Início”, música que mistura rap, trap e reflexões sobre trajetória, persistência e identidade. Natural de Vila Velha, o artista transforma experiências do cotidiano, memórias e vivências urbanas em uma narrativa marcada por letras sinceras e uma atmosfera introspectiva.
A canção traz referências à cultura de rua e ao território capixaba, reforçando a proposta de representar a realidade local por meio de uma linguagem contemporânea. Além da carreira musical, Davizzão também atua na produção de videoclipes, direção criativa e desenvolvimento visual de projetos independentes.
À frente da Saturno Records, selo e estúdio criado por ele no Espírito Santo, o artista produz suas próprias músicas e participa de todas as etapas criativas dos trabalhos, unindo música e audiovisual em uma identidade construída a partir da cultura hip hop e da cena independente capixaba.