De Luiza Pastore a Alfredo Godô: confira os destaques do "Tocou, Pocou" de maio

A cantora e compositora Luiza Pastore vive um momento importante da carreira com o lançamento do álbum autoral Labareda, trabalho que reúne dez músicas inéditas e aprofunda temas como identidade, autoconhecimento, desejos e relações humanas.





Considerada um dos nomes em ascensão da cena musical capixaba, a artista também lançou recentemente o single “Santa Vaidade” e retomou o videoclipe de “Erro”, gravado no Teatro Sônia Cabral.





Com influências da MPB contemporânea e uma escrita marcada pela sensibilidade poética, Luiza vem construindo uma trajetória autoral que combina música, artes visuais e reflexões sobre a experiência feminina, consolidando-se como uma das vozes mais promissoras da nova geração de artistas do Espírito Santo.