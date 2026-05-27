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Aniversário da cidade

Alexandre Pires e João Neto & Frederico farão shows gratuitos em Cariacica

Festa de 136 anos da cidade terá três dias de programação com atrações nacionais, seresta, feira e atividades para famílias
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 14:57

Cantor Alexandre Pires
Cantor Alexandre Pires BRUNO LIRA

Alexandre Pires e a dupla João Neto & Frederico estão entre as atrações confirmadas da festa de 136 anos de Cariacica. A programação gratuita acontece entre os dias 26 e 28 de junho, na área do futuro Parque de Exposições de Cariacica, em Nova Brasília, ao lado do Parque O Cravo e A Rosa.

O evento reúne artistas nacionais, nomes da música capixaba e atrações voltadas para toda a família. A abertura da festa, na sexta-feira (26), será comandada por Alexandre Pires, que traz ao palco sucessos que marcaram sua carreira, além das músicas do projeto “Pagonejo Bão”, que mistura pagode e sertanejo. A noite também contará com shows de Pele Morena e Emerson Xumbrega.

No sábado (27), o sertanejo assume o comando da programação com a dupla João Neto & Frederico, conhecida por hits como “Lê Lê Lê”, “Cara de Sorte” e “Saudade do Caramba”. A programação da noite ainda terá apresentações de Breno & Bernardo e Priscila Ribeiro.

João Neto e Frederico
João Neto e Frederico Flaney Gonzallez / Divulgação

Já o encerramento, no domingo (28), será voltado aos fãs de seresta e música romântica com o fenômeno Zé Elias e o projeto Serestão do Zé. Também sobem ao palco Jéssica Rodrigues e João Fellipe & Rafael.

Além dos shows, a estrutura contará com praça de alimentação, bar, feira de economia criativa e mini fazenda, ampliando as opções de lazer para o público durante os três dias de festa. Os portões serão abertos às 18h na sexta e no sábado. Já no domingo, a programação começa às 15h.

As comemorações pelos 136 anos de Cariacica seguem ao longo de junho com uma série de eventos culturais, cívicos e religiosos. Entre os destaques estão o Desfile Cívico, uma edição especial do projeto Cariacica Mais Perto de Você e a Grande Noite de Louvor, marcada para o dia 20 de junho, com shows de Fernanda Brum, Bruna Olly, Marcelo Markes e Sued Silva.

Serviço

Festa de 136 anos de Cariacica
Data: 26 a 28 de junho
Local: área do futuro Parque de Exposições de Cariacica, em Nova Brasília
Entrada: gratuita

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