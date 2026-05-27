Alexandre Pires e João Neto & Frederico farão shows gratuitos em Cariacica

Alexandre Pires e a dupla João Neto & Frederico estão entre as atrações confirmadas da festa de 136 anos de Cariacica. A programação gratuita acontece entre os dias 26 e 28 de junho, na área do futuro Parque de Exposições de Cariacica, em Nova Brasília, ao lado do Parque O Cravo e A Rosa.





O evento reúne artistas nacionais, nomes da música capixaba e atrações voltadas para toda a família. A abertura da festa, na sexta-feira (26), será comandada por Alexandre Pires, que traz ao palco sucessos que marcaram sua carreira, além das músicas do projeto “Pagonejo Bão”, que mistura pagode e sertanejo. A noite também contará com shows de Pele Morena e Emerson Xumbrega.





No sábado (27), o sertanejo assume o comando da programação com a dupla João Neto & Frederico, conhecida por hits como “Lê Lê Lê”, “Cara de Sorte” e “Saudade do Caramba”. A programação da noite ainda terá apresentações de Breno & Bernardo e Priscila Ribeiro.