Mariah Carey fará show em São Paulo neste ano, com previsão para novembro

A cantora Mariah Carey vai se apresentar em São Paulo e no Rio de Janeiro ainda neste ano, segundo um cartaz que está sendo "descongelado" ao longo da manhã deste terça-feira (26), na avenida Paulista, como parte de uma ação publicitária do banco Itaú e da produtora 30e.





O cartaz está dentro de vários blocos de gelo, que devem derreter por completo nesta tarde. Pela manhã, já era possível ver pedaços do rosto da artista, o seu nome e datas com o mês 11. Em São Paulo, a apresentação ocorre no dia 17 de novembro, no Allianz Parque, enquanto a apresentação na capital carioca será no dia 21 do mesmo mês, na área externa da Farmasi Arena.