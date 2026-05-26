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Mariah Carey fará show em São Paulo neste ano, com previsão para novembro

A passagem mais recente de Carey pelo Brasil foi no ano passado, com um show em setembro durante o The Town
Agência FolhaPress

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Publicado em 26 de Maio de 2026 às 12:40

Mariah Carey fará show em Belém do Pará
Mariah Carey fará show em São Paulo neste ano, com previsão para novembro. Eduardo Anizelli/Folhapress

A cantora Mariah Carey vai se apresentar em São Paulo  e no Rio de Janeiro ainda neste ano, segundo um cartaz que está sendo "descongelado" ao longo da manhã deste terça-feira (26), na avenida Paulista, como parte de uma ação publicitária do banco Itaú e da produtora 30e.


O cartaz está dentro de vários blocos de gelo, que devem derreter por completo nesta tarde. Pela manhã, já era possível ver pedaços do rosto da artista, o seu nome e datas com o mês 11. Em São Paulo, a apresentação ocorre no dia 17 de novembro, no Allianz Parque, enquanto a apresentação na capital carioca será no dia 21 do mesmo mês, na área externa da Farmasi Arena.

A venda geral dos ingressos ocorre no dia 1 de junho, às 12h. Clientes Private Bank e Itaú Personnalité terão acesso prévio exclusivo do 28 de maio, às 10h, até o dia 29 às 10h. Demais clientes Itaú Unibanco terão exclusividade do dia 29 até o dia 30 às 10h.

A temática do gelo remete, lembraram os fãs, à brincadeira que a cantora faz nas redes sociais quando sua canção natalina, "All I Want for Christmas Is You", de 1994, volta às paradas na época do Natal. Mariah costuma publicar vídeos em que é "descongelada" com a chegada do mês de dezembro.


A passagem mais recente de Carey pelo Brasil foi no ano passado, com um show em setembro durante o The Town, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e também com uma apresentação especial em Belém, num palco montado no rio Guamá.

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