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Até de rinoceronte: espetáculo de balões marca o céu de Pedra Azul, em Domingos Martins

Atração chama o público infantil e oferece uma forma mais divertida de ver a paisagem da Região Serrana do ES
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 15:23

Balão de rinoceronte foi o destaque do espetáculo de balões de Pedra Azul.
Balão de rinoceronte foi o destaque do espetáculo de balões de Pedra Azul. Divulgação Voe Pedra Azul

Um passáro? Um avião? Um… rinoceronte? É, até mesmo os balões de ar quente podem inovar nos formatos, principalmente quando se trata de uma data especial.

 

Para celebrar o aniversário de dois anos de atuação, a empresa Voe Pedra Azul, conhecida pelos passeios de balão sobre as Montanhas Capixabas, deu um verdadeiro show no último final de semana. O espetáculo inédito colocou seis balões no céu de Pedra Azul.


E o destaque do evento ficou por conta de um balão em formato de rinoceronte. Segundo André Leibel, propietário da empresa, essa é uma atração que chama o público infantil e oferece uma forma mais divertida de ver a paisagem da Região Serrana do ES.


"A ideia do balão de rinoceronte surgiu porque no mundo todo existem balões de forma, que são os 'special shapes'. Eles são balões que servem para participar de festivais, para atrair as crianças, para ir o público jovem. E existem no mundo balões de todas as formas imagináveis. Dos Minions, da Galinha Quentadinha, do McDonald's, balões de animais", disse. 

E Pedra Azul tem uma grande peculiaridade. Ela tem uma grande floresta e no Brasil nós não temos rinocerontes. Eu pesquisei pelo mundo todo e não havia um balão de rinoceronte. Eu pensei em balão muito lúdico, alegre e que chamasse a atenção das crianças para o balonismo

Confira o registro

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