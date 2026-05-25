Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Mãe de Gabriel Ganley diz que morte foi 'fatalidade' e informa que velório será fechado
Luto

Mãe de Gabriel Ganley diz que morte foi 'fatalidade' e informa que velório será fechado

Influenciador e fisiculturista, Gabriel Ganley tinha mais de 1,5 milhão de seguidores e se preparava para uma competição em julho
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 10:49

Mãe de Gabriel Ganley diz que morte foi 'fatalidade' e informa que velório será fechado
Mãe de Gabriel Ganley diz que morte foi 'fatalidade' e informa que velório será fechado Reprodução / Instagram
O corpo do fisiculturista e influenciador fitness Gabriel Ganley será cremado em uma cerimônia fechada para família e amigos nesta segunda-feira (25), por volta das 11h. A informação foi divulgada pela mãe dele, Clarisse Ganley, em uma publicação no Instagram.
O jovem de 22 anos foi encontrado morto no sábado (23) em seu apartamento na Mooca, na zona leste de São Paulo. A causa da morte não foi revelada, mas o caso foi registrado como morte suspeita - morte súbita no 42º DP (Parque São Lucas).
Ganley era considerado um dos principais nomes da nova geração do cenário "maromba" no Brasil. Sua morte gerou grande comoção entre fãs, atletas e a comunidade esportiva nacional.
Influenciador e fisiculturista, Gabriel Ganley faleceu aos 22 anos.
Influenciador e fisiculturista, Gabriel Ganley faleceu aos 22 anos. Reprodução / Instagram
No fim da tarde deste domingo (24), a mãe do jovem falou pela primeira vez sobre a perda do filho.

A partida do nosso bebêzinho foi uma fatalidade. Nesse momento de tanta dor, nós, família, amigos, atletas, patrocinadores e treinadores, estamos nos apoiando para termos força e conforto em nossos corações

Clarisse Ganley, mãe de Gabriel Ganley

Na publicação, ela também agradeceu a Marcelo Cruz, fisiculturista e preparador físico de Ganley: "Obrigada por tudo, e contamos com você para levar o legado do nosso menino adiante!"
"O Gabriel foi um meteoro. Sua passagem aqui na Terra foi rápida, intensa e indescritível. Ele foi movido pelo amor ao esporte, aos fãs, aos amigos, à família e, sobretudo, ao fisiculturismo. Sua garra, seu carisma, sua energia e sua forma de engolir a vida jamais se apagarão. O legado Ganley permanecerá vivo dentro de cada um de vocês, que tornaram possível a realização do sonho de um moleque carioca, que desde pequeno dizia pra mãe que ia ser imenso", continuou.
"Como era de seu desejo, ele será cremado em uma cerimônia simples e reservada para família e amigos. Mas pedimos que amanhã, por volta das 11h, quem puder faça uma oração, um pensamento, envie uma vibração de luz para o Gabriel. Agradeço a todos pelo imenso amor que sempre tiveram com o meu bb. O nosso bbzinho estará sempre presente nas nossas vidas e em cada coração que ele tocou nessa caminhada", finalizou.

Quem era Gabriel Ganley?

Influenciador e fisiculturista, Gabriel Ganley faleceu aos 22 anos.
Influenciador e fisiculturista, Gabriel Ganley faleceu aos 22 anos. Reprodução / Instagram
Gabriel Ganley era um fenômeno nas redes sociais e cresceu publicando conteúdos para motivar jovens a fazerem exercícios e documentando a rotina de alta performance no esporte.
No Instagram, acumulava mais de 1,7 milhão de seguidores, enquanto no TikTok somava cerca de 1,1 milhão de usuários acompanhando seus conteúdos diariamente. Além do trabalho nas redes sociais, ele cursou até o quinto período do curso de educação física na UFRJ.
Natural do Rio de Janeiro, o atleta morava em São Paulo e estava em fase ativa de preparação para disputar o campeonato de fisiculturismo Musclecontest Brasil, programado para ocorrer em Curitiba (PR) em julho.
Ganley integrou o time de atletas da Integralmedica, uma das maiores marcas de suplementação da América Latina. Por ser jovem, seu apelido era "bbzinho".

Veja Também 

Coreógrafo de idols vem a Vitória para homenagear o BTS junto aos fãs

Kyumin Lee é atração confirmada em evento que homenageia BTS em Vitória

O artesão Fábio Rocha de Jesus transforma arte tradicional em fonte principal de sustento da família

Como aldeias indígenas afastadas do litoral de Aracruz reinventam a própria economia sem abrir mão da identidade

Projeto "Música na Floresta"

Concertos gratuitos transformam Mata Atlântica em palco em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Forma Física Famosos Digital Influencer Luto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica
Rodovia do Contorno registra mais um acidente com morte em menos de 24 horas
Delegacia da Mulher, em Cariacica, na Grande Vitória
Grande Vitória registra quatro casos de violência contra a mulher em um dia
O Residencial Soma Vibe fica em Guriri, São Mateus, e será um loteamento aberto, a dois minutos da praia
Praia da Costa, Mata da Praia e Guriri registram lançamentos imobiliários em maio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados