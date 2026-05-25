Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Se Cuida
  • Caso Ganley: médicos alertam sobre uso de insulina para ganho de massa muscular
Entenda

Caso Ganley: médicos alertam sobre uso de insulina para ganho de massa muscular

Hormônio utilizado no tratamento do diabetes exige controle rigoroso e pode provocar hipoglicemia severa, convulsões e até morte quando usado sem acompanhamento médico

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 11:53

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

25 mai 2026 às 11:53
Influenciador Gabriel Ganley
Influenciador Gabriel Ganley morreu no último sábado Reprodução @ganleygabriel/ @braguinhas
A morte do fisiculturista e influenciador Gabriel Ganley, de 22 anos, no sábado (23), voltou a provocar discussões sobre o uso de substâncias no esporte. Até o momento, a causa da morte do atleta não foi oficialmente divulgada.

Segundo alguns veículos, como a coluna Músculo da Folha de S. Paulo, e o portal Leo Dias, uma das suspeitas mais fortes seria a hipoglicemia provocada pelo uso inadequado de insulina para ganho de massa muscular. Mas não há informações oficiais ou laudo divulgado que confirmem a causa mortis.

Em um video publicado há três meses em uma das suas redes sociais, Ganley aparece mostrando ao público a sua rotina. Em um dos trechos, ele apresenta medicamentos que consumia diariamente, entre eles, um para "sensibilidade à insulina" e outro relacionado a "açúcar no sangue".

Produzida pelo pâncreas, a insulina tem como principal função controlar os níveis de açúcar no sangue. Segundo a endocrinologista Gisele Dazzi, da Rede Meridional, ela atua levando a glicose para dentro das células, permitindo que o organismo utilize essa substância como fonte de energia.

“A insulina é um hormônio responsável por controlar os níveis de glicose no sangue. Quando nos alimentamos, a glicose aumenta na corrente sanguínea e a insulina é liberada para transportar esse açúcar para dentro das células do corpo”, explica.

Por ter ação anabólica, a insulina passou a ser utilizada por algumas pessoas como estratégia para ganho de massa muscular. No entanto, a médica reforça que o método é considerado agressivo e exige extremo cuidado.

“Ela pode ser utilizada em alguns casos para ganho de massa, mas é um método muito perigoso. Existem outras formas mais seguras de alcançar esse objetivo, com menos riscos de complicações”, destaca a endocrinologista da Rede Meridional.

O principal perigo está na hipoglicemia severa, quadro caracterizado pela queda brusca dos níveis de glicose no sangue. A endocrinologista explica que o excesso de insulina pode fazer com que a glicose diminua rapidamente, especialmente em pessoas que não têm diabetes.

“A hipoglicemia severa acontece quando os níveis de açúcar no sangue caem muito rápido e atingem valores muito baixos. A pessoa pode passar mal, sofrer quedas, bater a cabeça, apresentar crises convulsivas e, em casos extremos, ir a óbito se não houver atendimento emergencial”, alerta Gisele.

Segundo a especialista, o risco aumenta porque o uso da insulina exige um controle extremamente preciso entre dose aplicada, alimentação e gasto energético. Por isso, o hormônio nunca deve ser utilizado sem orientação profissional.

Danos cerebrais 

O endocrinologista Ramon Marcelino, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, explica que a insulina não é um 'atalho' seguro para ganhar massa muscular. 

"Em pessoas saudáveis, o uso de insulina não demonstrou aumentar significativamente o crescimento muscular. Além disso, o peso ganho com o uso inadequado de insulina pode incluir aumento de gordura corporal, não apenas músculo. E o problema é que ela pode causar efeitos colaterais gravíssimos e risco a vida". 

O uso inadequado da insulina pode causar uma queda grave da glicose no sangue, levando a desmaios, convulsões, coma e até morte. "O principal risco é diminuir a glicose a concentrações críticas, incapacitantes. Isso pode causar tremores, suor frio, confusão mental, desmaios, convulsões, coma e até morte".

Além disso, episódios graves de hipoglicemia podem provocar danos cerebrais permanentes. "A insulina também pode alterar sais minerais importantes do organismo, aumentando o risco de arritmias cardíacas", diz o médico. Outro problema é que o excesso crônico de insulina no corpo pode favorecer ganho de gordura e aumentar riscos metabólicos e cardiovasculares ao longo do tempo.

Ramon conta que o grande perigo da insulina usada sem indicação médica é que o corpo não consegue “desligar” a insulina depois que ela é aplicada. Em uma pessoa saudável, o pâncreas ajusta a quantidade de insulina a cada segundo, dependendo das concentrações de glicose no sangue, da alimentação e do gasto de energia. 

"Já a insulina injetada continua agindo mesmo que a glicose caia para concentrações perigosamente baixas. Além disso, a absorção da insulina não é completamente previsível. A mesma dose pode agir de formas diferentes dependendo do local da aplicação, do exercício físico, da alimentação, da temperatura e até do horário do dia".

O médico ressalta que a insulina deve ser usada somente com acompanhamento médico. "Ela é uma medicação potente, de alto risco, e deveria ser dispensada apenas com receita médica". 

Veja Também 

Gabriel Ganley

Entenda o que é hipoglicemia, que pode ter matado Gabriel Ganley

Mãe de Gabriel Ganley diz que morte foi 'fatalidade' e informa que velório será fechado

Mãe de Gabriel Ganley diz que morte foi 'fatalidade' e informa que velório será fechado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Findeslab da Findes, na Reta da Penha, é um espaço de inovação
Supercomputador vai ajudar indústrias do ES a entrarem na era da IA
Morre a mãe do apresentador Tadeu Schmidt, Janira Schmidt, aos 92 anos.
Mãe do apresentador Tadeu Schmidt morre aos 92 anos
Imagem de destaque
Veja como preparar a casa e a rotina ao adotar um animal de estimação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados