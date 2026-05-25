Caso Ganley: médicos alertam sobre uso de insulina para ganho de massa muscular

A morte do fisiculturista e influenciador Gabriel Ganley, de 22 anos, no sábado (23), voltou a provocar discussões sobre o uso de substâncias no esporte. Até o momento, a causa da morte do atleta não foi oficialmente divulgada.





Segundo alguns veículos, como a coluna Músculo da Folha de S. Paulo, e o portal Leo Dias, uma das suspeitas mais fortes seria a hipoglicemia provocada pelo uso inadequado de insulina para ganho de massa muscular . Mas não há informações oficiais ou laudo divulgado que confirmem a causa mortis.





Em um video publicado há três meses em uma das suas redes sociais, Ganley aparece mostrando ao público a sua rotina. Em um dos trechos, ele apresenta medicamentos que consumia diariamente, entre eles, um para "sensibilidade à insulina" e outro relacionado a "açúcar no sangue".





Produzida pelo pâncreas , a insulina tem como principal função controlar os níveis de açúcar no sangue. Segundo a endocrinologista Gisele Dazzi, da Rede Meridional, ela atua levando a glicose para dentro das células, permitindo que o organismo utilize essa substância como fonte de energia.





“A insulina é um hormônio responsável por controlar os níveis de glicose no sangue. Quando nos alimentamos, a glicose aumenta na corrente sanguínea e a insulina é liberada para transportar esse açúcar para dentro das células do corpo”, explica.





Por ter ação anabólica, a insulina passou a ser utilizada por algumas pessoas como estratégia para ganho de massa muscular. No entanto, a médica reforça que o método é considerado agressivo e exige extremo cuidado.





“Ela pode ser utilizada em alguns casos para ganho de massa , mas é um método muito perigoso. Existem outras formas mais seguras de alcançar esse objetivo, com menos riscos de complicações”, destaca a endocrinologista da Rede Meridional.





O principal perigo está na hipoglicemia severa, quadro caracterizado pela queda brusca dos níveis de glicose no sangue. A endocrinologista explica que o excesso de insulina pode fazer com que a glicose diminua rapidamente, especialmente em pessoas que não têm diabetes.





“A hipoglicemia severa acontece quando os níveis de açúcar no sangue caem muito rápido e atingem valores muito baixos. A pessoa pode passar mal, sofrer quedas, bater a cabeça, apresentar crises convulsivas e, em casos extremos, ir a óbito se não houver atendimento emergencial”, alerta Gisele.





Segundo a especialista, o risco aumenta porque o uso da insulina exige um controle extremamente preciso entre dose aplicada, alimentação e gasto energético. Por isso, o hormônio nunca deve ser utilizado sem orientação profissional.