Kyumin Lee é atração confirmada em evento que homenageia BTS em Vitória

Para todos os fãs de BTS no Espírito Santo, mais um nome foi confirmado no line-up do Euphoria Fest Day, evento em comemoração aos 13 anos do grupo. O coreógrafo e cantor Kyumin Lee marcará presença na celebração no dia 14 de junho (domingo) no Na Vista, em Vitória.
O Euphoria Fest Day é um evento organizado para a celebração do fenômeno sul-coreano. Além dele, já foi confirmada a participação do influenciador Marcel Hayashi e do DJ da Konnect Kpop Vitória. A celebração promete reunir vários capixabas apaixonados por k-pop.
Kyumin Lee tem trajetória internacional e já trabalhou com o coreógrafo do BTS, Son Sung Deuk. Ele deixou a Coreia do Sul para atuar no Brasil como coreógrafo do grupo T-ARA e, desde então, vem construindo carreira no país.
Além da dança, Kyumin também atuou como tradutor para diversos idols do k-pop, incluindo nomes como BTS, Ateez, Super Junior e NCT. Atualmente, realiza shows por diferentes estados brasileiros, apresentando performances que misturam músicas de k-pop e k-drama. O artista também se prepara para lançar seu primeiro álbum solo autoral.
Na programação do Euphoria Fest Day, o público poderá participar de sorteios de itens oficiais do BTS, além de conferir e adquirir produtos oferecidos por lojistas especializados no universo k-pop. Os ingressos estão à venda no site Doity e abertura dos portões começará às 12h.
PROGRAMAÇÃO
12h - Abertura
13h30 – Dinâmica ARMYS com Marcel Hayashi
14h20 – Apresentações K-Cover Dance BTS
15h20 – Sorteios Oficiais
15h30 - Random Play Dance BTS
16h40 – ARMY FOTO TIME
17h30 – Apresentações Musical – Kyumin Lee
18h30 – Baladinha Konnect Kpop Vix
20h - Encerramento