Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

K-Pop

Kyumin Lee é atração confirmada em evento que homenageia BTS em Vitória

Coreógrafo marca presença em mega evento em homenagem ao BTS
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 12:00

Kyumin Lee é atração confirmada em evento que homenageia BTS em Vitória
Kyumin Lee é atração confirmada em evento que homenageia BTS em Vitória Reprodução/Instagram/@kyuminlee/@jessica_mei09

Para todos os fãs de BTS no Espírito Santo, mais um nome foi confirmado no line-up do Euphoria Fest Day, evento em comemoração aos 13 anos do grupo. O coreógrafo e cantor Kyumin Lee marcará presença na celebração no dia 14 de junho (domingo) no Na Vista, em Vitória. 


O Euphoria Fest Day é um evento organizado para a celebração do fenômeno sul-coreano. Além dele, já foi confirmada a participação do influenciador Marcel Hayashi e do DJ da Konnect Kpop Vitória. A celebração promete reunir vários capixabas apaixonados por k-pop.


Kyumin Lee tem trajetória internacional e já trabalhou com o coreógrafo do BTS, Son Sung Deuk. Ele deixou a Coreia do Sul para atuar no Brasil como coreógrafo do grupo T-ARA e, desde então, vem construindo carreira no país.


Além da dança, Kyumin também atuou como tradutor para diversos idols do k-pop, incluindo nomes como BTS, Ateez, Super Junior e NCT. Atualmente, realiza shows por diferentes estados brasileiros, apresentando performances que misturam músicas de k-pop e k-drama. O artista também se prepara para lançar seu primeiro álbum solo autoral.


Na programação do Euphoria Fest Day, o público poderá participar de sorteios de itens oficiais do BTS, além de conferir e adquirir produtos oferecidos por lojistas especializados no universo k-pop. Os ingressos estão à venda no site Doity e abertura dos portões começará às 12h.

PROGRAMAÇÃO

12h - Abertura

13h30 – Dinâmica ARMYS com Marcel Hayashi

14h20 – Apresentações K-Cover Dance BTS

15h20 – Sorteios Oficiais

15h30 - Random Play Dance BTS

16h40 – ARMY FOTO TIME

17h30 – Apresentações Musical – Kyumin Lee

18h30 – Baladinha Konnect Kpop Vix

20h - Encerramento

Veja Também 

Imagem de destaque

Quem são os integrantes do BTS? Conheça os membros do fenômeno do K-pop

BTS, Shakira e Madonna

Madonna, Shakira e BTS cantarão no show do intervalo da final da Copa do Mundo

Imagem de destaque

BTS conseguiria lotar o MorumBis 15 vezes, diz chefe da Ticketmaster

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Findeslab da Findes, na Reta da Penha, é um espaço de inovação
Supercomputador vai ajudar indústrias do ES a entrarem na era da IA
Morre a mãe do apresentador Tadeu Schmidt, Janira Schmidt, aos 92 anos.
Mãe do apresentador Tadeu Schmidt morre aos 92 anos
Imagem de destaque
Veja como preparar a casa e a rotina ao adotar um animal de estimação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados