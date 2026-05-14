Madonna, Shakira e BTS cantarão no show do intervalo da final da Copa do Mundo. Tércio Teixeira / Reuters / Adriano Vizoni - FolhaPress

Pela primeira vez na história, uma final de Copa do Mundo receberá artistas para fazerem um show durante o intervalo da decisão, semelhante ao que ocorre nas finais do Super Bowl, o futebol estadunidense.

E os cantores escolhidos para embalar os torcedores no dia 19 de julho, nos Estados Unidos, são Shakira, BTS e Madonna.

A informação foi confirmada pelo perfil oficial do Coldplay, banda responsável pela curadoria do evento musical, sob liderança do vocalista Chris Martin.