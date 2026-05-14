Valor de Vorcaro para filme sobre Bolsonaro supera 'Ainda Estou Aqui' e 'O Agente Secreto'

Valor repassado para filme de Bolsonaro superou o ganhador do Oscar "Ainda estou aqui" Divulgação

Os R$ 61 milhões repassados por Daniel Vorcaro, do Banco Master, para financiar a cinebiografia "Dark Horse", sobre Jair Bolsonaro (PL) , superam o orçamento de duas grandes produções recentes do país -"Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, e "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, que representaram o Brasil nas duas últimas edições do Oscar.

Como mostrou a Folha de S. Paulo, em fevereiro do ano passado, o longa de Salles, vencedor da estatueta de melhor filme internacional, foi orçado em R$ 45 milhões. Já "O Agente Secreto" custou cerca de R$ 28 milhões.

No caso de "Ainda Estou Aqui", o valor não é público, por se tratar de um investimento privado, em coprodução com a França, e haver cláusulas contratuais de sigilo -não houve uso de verba pública e captação via Lei do Audiovisual. Mas, até então, o valor assumido era de cerca de US$ 1,5 milhão, ou R$ 8 milhões, como consta no site IMDb, especializado na indústria audiovisual.

O longa com Wagner Moura, por sua vez, venceu um edital, dois anos atrás, e usou R$ 7,5 milhões via Fundo Setorial do Audiovisual, além dos aportes privados que conseguiu ao longo da produção, com parcerias com a França, Alemanha e Holanda. A comercialização do filme custou outros R$ 4 milhões, em paralelo, com valores do FSA e da Lei do Audiovisual, com patrocínios que destinaram valores do Imposto de Renda.

No caso de "Dark Horse", o pré-candidato do PL à Presidência da República Flávio Bolsonaro chegou a pedir mais dinheiro em um áudio enviado ao ex-banqueiro. "No nosso caso, o que aconteceu foi um filho, procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público", afirmou. Ele nega ter oferecido ou recebido vantagens no pedido para Vorcaro.

O site The Intercept Brasil afirma que o valor total negociado entre Vorcaro e a família Bolsonaro era de R$ 134 milhões, mas não há evidências de que todo o dinheiro teria sido repassado.

Considerando outras produções internacionais que disputaram a última edição do Oscar, os R$ 61 milhões de Vorcaro superam ainda o orçamento de "Valor Sentimental" -com estimativa de US$ 7,8 milhões de orçamento, ou R$ 41,3 milhões- e "Sonhos de Trem", que custou US$ 10 milhões, ou R$ 53 milhões, de acordo com uma reportagem da Esquire.

Além disso, no ano passado, Karina Ferreira da Gama -dona da GoUP Entertainment, que produz "Dark Horse"- recebeu R$ 2 milhões em recursos públicos por meio de três CNPJs na área de tecnologia e esportes, além de ter firmado um contrato no valor de R$ 108 milhões para instalação de pontos de wi-fi com a Prefeitura de São Paulo.

"Dark Horse" vai narrar os momentos do ex-presidente após ser vítima de esfaqueamento em Juiz de Fora, em Minas Gerais, em 2018. A primeira locação de filmagem foi no Hospital Indianópolis, na zona sul da capital paulista. A previsão é que estreie em setembro deste ano.