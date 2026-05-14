Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/05/2026

A quinta-feira favorecerá quem conseguir ouvir a própria intuição sem ignorar a realidade Crédito: Imagem: Alina Vaska | Shutterstock

A quinta-feira trará uma energia de reflexões importantes, mudanças internas e necessidade de reorganizar emoções e prioridades. Algumas cartas do tarot apontam crescimento e oportunidades, enquanto outras pedem cautela com desgaste emocional, excesso de responsabilidades e indecisões. O dia favorecerá quem conseguir ouvir a própria intuição sem ignorar a realidade.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 5 de Ouros

Questões emocionais e financeiras pedirão mais atenção do ariano Crédito: Imagem: Verock | Shutterstock

Segundo a carta “5 de Ouros”, o dia poderá trazer uma sensação maior de insegurança emocional ou preocupação com questões financeiras e afetivas. No amor, será importante não alimentar pensamentos de rejeição ou abandono sem necessidade. Na carreira, será fundamental evitar comparações e confiar mais na própria capacidade de superar desafios. A saúde emocional pedirá acolhimento e menos autocobrança. Entre amigos e família, não haverá motivo para ter medo de buscar apoio, caso sinta necessidade.

Touro — 4 de Copas

Na carreira, o dia do taurino pedirá mais atenção aos detalhes Crédito: Imagem: Verock | Shutterstock

A carta “4 de Copas” indica que você poderá sentir certa apatia ou desmotivação, principalmente em situações afetivas e emocionais que parecem não sair do lugar. No amor, será preciso cuidado para não ignorar oportunidades ou afastar pessoas por excesso de insegurança. Na carreira, o dia pedirá mais atenção aos detalhes e menos desânimo com a rotina. A saúde melhorará quando você sair um pouco do automático. Entre amigos, alguém poderá tentar se aproximar mais de você.

Gêmeos — 2 de Espadas

O geminiano precisará tomar decisões importantes no amor e em questões profissionais Crédito: Imagem: Verock | Shutterstock

Conforme a carta “2 de Espadas”, o dia trará dúvidas e necessidade de tomar decisões importantes, especialmente no amor e em questões profissionais. Você poderá sentir dificuldade para enxergar com clareza o que realmente deseja. Na carreira, evitar escolhas não será mais uma opção por muito tempo. A saúde emocional pedirá menos racionalização e mais conexão com os próprios sentimentos. Entre amigos, conversas sinceras poderão ajudar a clarear ideias.

Câncer — O Mago

O dia favorecerá iniciativa, criatividade e novos começos ao canceriano Crédito: Imagem: Verock | Shutterstock

A carta “O Mago” indica que o dia favorecerá iniciativa, criatividade e novos começos. No amor, você terá mais facilidade para se expressar e criar conexões importantes. Na carreira, ideias e oportunidades tenderão a surgir de forma positiva, principalmente se você confiar mais no próprio potencial. A saúde melhorará quando você encontrar motivação e propósito no que faz. Entre amigos, sua comunicação estará mais forte e envolvente.

Leão — O Enforcado

O dia pedirá paciência e mudança de perspectiva ao leonino Crédito: Imagem: Verock | Shutterstock

Segundo a carta “O Enforcado”, o dia pedirá paciência e mudança de perspectiva diante de situações que parecem travadas. No amor, será importante observar mais antes de agir impulsivamente. Na carreira, talvez você precise desacelerar e rever estratégias antes de seguir adiante. A saúde emocional melhorará quando você aceitar que nem tudo acontece no seu tempo. Entre amigos, momentos de introspecção poderão ser necessários.

Virgem — Pajem de Paus

O dia trará novidades, movimento e uma energia mais leve e espontânea ao virginiano Crédito: Imagem: Verock | Shutterstock

Conforme a carta “Pajem de Paus”, o dia trará novidades, movimento e uma energia mais leve e espontânea. No amor, alguém poderá despertar seu interesse ou trazer mais entusiasmo para sua vida emocional. Na carreira, ideias criativas e novas oportunidades poderão surgir de forma inesperada. A saúde melhorará quando você se permitir sair da rotina e aliviar a pressão interna. Entre amigos, convites e conversas animadas prometem agitar o dia.

Libra — O Louco

O libriano poderá sentir uma vontade maior de mudar, experimentar algo novo ou sair da zona de conforto Crédito: Imagem: Verock | Shutterstock

A carta “O Louco” indica que você poderá sentir uma vontade maior de mudar, experimentar algo novo ou sair da zona de conforto. No amor, o dia favorecerá liberdade emocional e novas experiências. Na carreira, oportunidades inesperadas poderão surgir, mas será importante agir com responsabilidade antes de tomar decisões impulsivas. A saúde melhorará quando você se permitir viver com mais leveza. Entre amigos, o clima será divertido e espontâneo.

Escorpião — 9 de Espadas

O dia do escorpiano pedirá atenção ao excesso de pensamentos e preocupações emocionais Crédito: Imagem: Verock | Shutterstock

Segundo a carta “9 de Espadas”, o dia pedirá atenção ao excesso de pensamentos e preocupações emocionais. No amor, inseguranças e medos poderão ganhar proporções maiores do que realmente têm. Na carreira, será importante não antecipar problemas que ainda nem aconteceram. A saúde emocional merecerá cuidado especial, principalmente em relação ao sono e à ansiedade. Entre amigos, evite o isolamento completo e permita-se conversar sobre o que sente.

Sagitário — 8 de Ouros

O dia do sagitariano favorecerá foco, crescimento e dedicação Crédito: Imagem: Verock | Shutterstock

A carta “8 de Ouros” mostra que o dia favorecerá foco, crescimento e dedicação, principalmente na vida profissional. No amor, as relações tenderão a se fortalecer por meio de atitudes mais maduras e consistentes. A saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre produtividade e descanso. Entre amigos , poderá se aproximar mais de pessoas que compartilham objetivos parecidos com os seus. O tarot mostra evolução gradual e positiva.

Capricórnio — O Sol

O dia promete leveza, clareza e sensação de renovação emocional ao capricorniano Crédito: Imagem: Verock | Shutterstock

Conforme a carta “O Sol”, o dia promete leveza, clareza e sensação de renovação emocional. No amor, haverá espaço para felicidade, aproximação e momentos sinceros. Na carreira, reconhecimento e boas notícias poderão trazer mais confiança e motivação. A saúde ganhará mais vitalidade e disposição física. Entre amigos e família, o clima será harmonioso e acolhedor. O tarot mostra crescimento e felicidade chegando.

Aquário — A Temperança

O dia do aquariano favorecerá o equilíbrio emocional Crédito: Imagem: Verock | Shutterstock

Segundo a carta “A Temperança”, o dia favorecerá equilíbrio emocional e resolução gradual de situações que vinham causando desgaste. No amor, conversas calmas ajudarão a fortalecer vínculos e diminuir tensões. Na carreira, agir com paciência será mais produtivo do que tentar controlar tudo. A saúde melhorará quando você respeitar seus limites físicos e emocionais. Entre amigos, o clima será mais leve e harmonioso.

Peixes — 10 de Paus

O pisciano deverá buscar mais equilíbrio emocional diante do excesso de responsabilidades Crédito: Imagem: Verock | Shutterstock