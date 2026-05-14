Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

'No Space'

Operação prende jovens e mulher por tráfico de drogas em Marataízes

Publicado em

14 mai 2026 às 09:02
Operação contra o tráfico de drogas em Marataízes
Operação contra o tráfico de drogas em Marataízes Polícia Civil

Dois jovens, de 19 e 20 anos, e uma mulher de 62 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na localidade conhecida como Buraca, em Marataízes, na tarde de quarta-feira (13). Segundo a Polícia Civila ação fez parte da quarta fase da Operação No Space, que tem como objetivo combater o tráfico de drogas no balneário.


Com apoio da Polícia Militar, os agentes realizaram uma campana em meio à vegetação próxima ao imóvel utilizado para a comercialização de entorpecentes. Com os suspeitos e em um depósito localizado em uma área de mata ao lado do ponto de tráfico, foram apreendidas pedras de crack, pinos de cocaína, buchas de maconha, R$ 1.187,55 em dinheiro e seis aparelhos celulares, que serão encaminhados para perícia.


Segundo o delegado de Marataízes, Thiago Gomes Viana, a operação é um desdobramento de investigações iniciadas pela Polícia Civil. A corporação utilizou trabalho de inteligência e monitoramento por câmeras de vigilância para mapear a estrutura criminosa responsável pelo abastecimento e comercialização de drogas na região nas últimas semanas.


Ainda conforme o delegado, no último dia 5, outras duas pessoas já haviam sido presas por tráfico no mesmo local.

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
No bairro Glória

Detento do semiaberto é morto a tiros após sair para trabalhar em Vila Velha

Publicado em 14/05/2026 às 11:51

Um detento do regime semiaberto foi morto a tiros após sair do presídio para trabalhar, durante a madrugada desta quinta-feira (14), no bairro Glória, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, a vítima tinha 39 anos. O nome dele não foi divulgado. 


De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o interno cumpria pena na Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv), unidade destinada ao regime semiaberto. O homem estava preso desde abril de 2021 por tráfico de drogas e receptação. Ele também tinha passagens por furto, roubo e crimes relacionados a porte de arma.


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, ninguém foi preso. 


No último dia 5, um crime semelhante foi registrado no mesmo bairro. Na ocasião, um detento do semiaberto, de 40 anos, também foi assassinado a tiros na saída das Cascuvv para realizar trabalho externo.

Veja Também 

Crime aconteceu no bairro Bela Vista

Homem é assassinado a tiros dentro de carro em Colatina

Wellison Nascimento da Silva, conhecido como "Chokito"

Jovem apontado como gerente de facção é morto a tiros em Vila Velha

Dia D da Operação Nacional Caminhos Seguros 2026

Investigados por estupro de vulnerável são presos em operação nacional no ES

Link copiado com sucesso

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Sorte

Aposta de Vitória fatura mais de R$ 600 mil na Lotofácil

Publicado em 14/05/2026 às 11:50
Uma aposta simples de Vitória acertou os 15 números sorteados no concurso 3684 da Lotofácil, realizado na noite de quarta-feira (13), em São Paulo. O bilhete premiado faturou R$646.806,37. Outra aposta feita em Itapetinga, na Bahia, também marcou as quinze dezenas e vai receber o mesmo valor.

Os números sorteados foram: 1 - 3 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23

Segundo a Caixa Econômica Federal, o jogo capixaba foi registrado pela internet, ao custo de R$ 3,50. O próximo concurso acontece nesta quinta-feira (14), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
Link copiado com sucesso

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Polícia

Homem é assassinado a tiros dentro de carro em Colatina

Publicado em 14/05/2026 às 11:09
Crime aconteceu no bairro Bela Vista
Vítima de 40 anos foi baleada no banco do motorista Reprodução | Leitor A Gazeta

Um homem de 40 anos foi assassinado a tiros no bairro Bela Vista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (13). Felipe Pereira Lucas foi encontrado dentro de um carro, sentado no banco do motorista, já sem vida.


Segundo testemunhas, dois suspeitos chegaram ao local e efetuaram disparos contra a vítima. De acordo com a Polícia Militar, Felipe tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas.


A perícia foi acionada e o corpo encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina, onde passará por exame de necropsia. O veículo da vítima foi removido para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).


A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Em Ulisses Guimarães

Jovem apontado como gerente de facção é morto a tiros em Vila Velha

Publicado em 14/05/2026 às 08:06
Wellison Nascimento da Silva, conhecido como "Chokito"
Wellison Nascimento da Silva, conhecido como "Chokito" Redes Sociais

Um jovem de 24 anos, apontado como gerente da facção Terceiro Comando Puro (TCP), foi morto a tiros na noite da última quarta-feira (13), no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Wellison Nascimento da Silva, conhecido como "Chokito", foi atingido por disparos no tórax e na axila. 


Conforme apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, integrantes de uma facção rival teriam passado de carro pelo local e efetuado diversos dispros contra a vítima. Após o ataque, os suspeitos fugiram. Moradores relataram à Polícia Militar que ouviram vários tiros na região. 


O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado, mas Wellison não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Veja Também 

Dia D da Operação Nacional Caminhos Seguros 2026

Investigados por estupro de vulnerável são presos em operação nacional no ES

Carro furtado bate em carreta em Vitória

Homem furta carro, 'fura' sinal vermelho e bate em carreta na Avenida Vitória

Imagem de destaque

Policial penal atira em empresário após briga no Centro de Vitória

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Confusão

Homem furta carro, 'fura' sinal vermelho e bate em carreta na Avenida Vitória

Publicado em 14/05/2026 às 07:02
Carro furtado bate em carreta em Vitória
Carro furtado bate em carreta em Vitória Crédito: Rodrigo Gomes

Um homem de 22 anos furtou um carro no fim da madrugada desta quinta-feira (14) e se envolveu em um acidente na Avenida Vitória, na altura do bairro Consolação, na Capital. O suspeito avançou o sinal vermelho, bateu em uma carreta e, em seguida, atingiu a grade de proteção da ciclovia.


A colisão aconteceu pouco antes das 5h, no cruzamento com a Rua Joaquim Leopoldino Lopes. Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, ninguém ficou ferido. Após a batida, o carro ficou atravessado na pista no sentido Centro de Vitória, ocupando parte da faixa da esquerda da avenida. A parte frontal do automóvel ficou bastante danificada.


O furto do veículo ocorreu no bairro Ilha de Santa Maria. O suspeito relatou à Polícia Militar que quando viu o carro estacionado com a chave sobre o capô, decidiu pegá-lo. Ao sair do bairro e chegar ao cruzamento, ele furou o semáforo e se envolveu no acidente.


Os dois motoristas permaneceram no local. O condutor da carreta foi ouvido liberado, e o motorista do carro foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil informou ele foi autuado em flagrante por furto, falsa identidade e por dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano, e, em seguida, encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa. 


O veículo furtado será removido para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES). 


* Com informações do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta

Veja Também 

Flagrante foi feito pela TV Gazeta Noroeste

Colatina aponta crime ambiental em descarte de líquido colorido no Rio Doce

Imagem de destaque

CBN Vitória ao vivo: medo da violência altera a rotina dos brasileiros, aponta pesquisa

Linhares - Foz do Rio Doce, poluída pela lama que veio da barragem da mineradora da Samarco

Lama no Rio Doce: Samarco reabre programa de indenização para vítimas

Link copiado com sucesso

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Acidente fatal

Idosa morre após ser atropelada em Aracruz

Publicado em 13/05/2026 às 15:20
O acidente foi na altura do bairro Jequitibá Leitor A Gazeta

Uma mulher de 74 anos morreu após ser atropelada na manhã desta quarta-feira (13), na ES 257, na altura do bairro Jequitibá, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Linhares. O nome dela não foi revelado pelas autoridades.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida por uma caminhonete. O motorista realizou o teste do etilômetro, que deu negativo. Ele foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Regional de Aracruz. 

Link copiado com sucesso

Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Praça do Papa

Passageira de ônibus é presa com lança-perfume e outras drogas em Vitória

Publicado em 13/05/2026 às 15:18
Cães farejadores encontraram as drogas dentro de uma mochila
Cães farejadores encontraram as drogas dentro da mochila de uma passageira Divulgação/Polícia Militar

Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de 66 frascos de lança-perfume sob posse de uma mulher de 31 anos, em um ônibus de viagem que estava na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (13). Além disso, quatro tabletes de maconha e dois de haxixe também foram apreendidos na ação.


A ocorrência contou com a ação de cães farejadores, que encontraram os entorpecentes dentro de uma mochila.


A Polícia Civil informou que as drogas e a suspeita foram levadas à Delegacia Regional de Vitória. Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica. O nome dela não foi informado.

Link copiado com sucesso

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Veja vídeo

Fumaça de incêndio em vegetação chama a atenção na Serra

Publicado em 13/05/2026 às 11:58

A fumaça de um incêndio em vegetação chamou a atenção de quem passou pela Avenida Mestre Álvaro, na altura do bairro Barcelona, na Serra, na manhã desta quarta-feira (13). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 10h e o combate está em andamento. 


A Prefeitura da Serra informou que o Departamento de Operações de Trânsito (DOT) foi acionado para atuar na sinalização e orientação do trânsito na região devido à fumaça provocada pelas chamas.

Veja Também 

Imagem de destaque

Ladrões atacam caminhão com canetas emagrecedoras e levam motorista refém em SP

Desespero e alívio: bombeiros salvam bebê engasgada em Cariacica

Desespero e alívio: bombeiros salvam bebê engasgada em Cariacica

Delegacia Regional de Cariacica

Homem agride vizinha grávida de 9 meses para fazê-la “vomitar o filho”

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Tristeza

Estudante de Baixo Guandu morre afogado no Rio Doce, em Minas Gerais

Publicado em 13/05/2026 às 11:47
Adolescente desapareceu no domingo (10) após mergulhar com um amigo
Corpo foi localizado pelos bombeiros na manhã de terça-feira (12). Portal Rio Doce em Pauta

Um estudante de 17 anos, morador de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, foi encontrado morto na terça-feira (12) após se afogar no Rio Doce, em Aimorés, Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, o adolescente desapareceu no domingo (10), enquanto nadava com um amigo no rio.


De acordo com os militares, o amigo da vítima contou que ambos estavam no local para nadar quando o adolescente afundou e não foi mais visto. Assustado, o jovem conseguiu nadar até uma ilha situada a cerca de 200 metros da margem, onde ficou ilhado. Ele foi resgatado ainda no domingo por um pescador da região, que possuía uma embarcação no local.


Segundo o Corpo de Bombeiros, o trecho do rio onde ocorreu o afogamento é considerado instável por conta das pedras e da estrutura do cais, que possui um muro com altura entre cinco e sete metros. As buscas tiveram início na segunda-feira (11) e contaram com o apoio de uma aeronave da Polícia Militar de Governador Valadares. No entanto, o adolescente não foi localizado no primeiro dia de operações.


Já na manhã de terça-feira (12), durante o segundo dia de buscas, o corpo do estudante foi encontrado sem vida. Nas redes sociais, o Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral (CEEMTI) de Baixo Guandu, onde o adolescente estudava, publicou uma nota lamentando a morte e prestando solidariedade aos familiares e amigos.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Tráfico de drogas

Foragido da facção ADA do RJ é preso em Marataízes, no Sul do ES

Publicado em 13/05/2026 às 10:27

Um jovem apontado como integrante da facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA) e considerado foragido da Justiça do Rio de Janeiro foi preso na terça-feira (12), no bairro Cidade Nova, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, Iuri Samuel Siqueira Gomes, de 24 anos, estava escondido em território capixaba para tentar escapar da Justiça.


De acordo com o delegado de Marataízes, Thiago Gomes Viana, o suspeito é natural de São Francisco de Itabapoana, município do Rio de Janeiro que faz divisa com o Espírito Santo. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas. Iuri foi localizado após um trabalho conjunto dos setores de inteligência da Delegacia de Polícia de Marataízes e da 147ª Delegacia de Polícia Civil de São Francisco de Itabapoana.

Foragido da facção ADA do RJ é preso em Marataízes, no Sul do ES
Foragido da facção ADA do RJ é preso em Marataízes, no Sul do ES Polícia Civil

Segundo a Polícia Civil, o suspeito é considerado de alta periculosidade e teria atuação relevante dentro da facção ADA, organização criminosa originada no Rio de Janeiro. Ainda conforme a corporação, Iuri já foi preso três vezes entre 2023 e 2024, com registros por tráfico de drogas, associação para o tráfico e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.


Após a prisão, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, onde permanece à disposição da Justiça e aguardará audiência de custódia.

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
{{widget.html}}

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Imagem de destaque

Acessórios no dia a dia: 3 dicas para unir conforto e estilo 

Imagem BBC Brasil

Festival de teatro infantil oferece oficinas e espetáculos em Vitória

DOM, da Mivita

Lançamentos imobiliários em Mata da Praia, Itapuã, Colatina e Guriri: de studios a loteamentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados