Operação prende jovens e mulher por tráfico de drogas em Marataízes

Dois jovens, de 19 e 20 anos, e uma mulher de 62 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na localidade conhecida como Buraca, em Marataízes, na tarde de quarta-feira (13). Segundo a Polícia Civil, a ação fez parte da quarta fase da Operação No Space, que tem como objetivo combater o tráfico de drogas no balneário.





Com apoio da Polícia Militar, os agentes realizaram uma campana em meio à vegetação próxima ao imóvel utilizado para a comercialização de entorpecentes. Com os suspeitos e em um depósito localizado em uma área de mata ao lado do ponto de tráfico, foram apreendidas pedras de crack, pinos de cocaína, buchas de maconha, R$ 1.187,55 em dinheiro e seis aparelhos celulares, que serão encaminhados para perícia.





Segundo o delegado de Marataízes, Thiago Gomes Viana, a operação é um desdobramento de investigações iniciadas pela Polícia Civil. A corporação utilizou trabalho de inteligência e monitoramento por câmeras de vigilância para mapear a estrutura criminosa responsável pelo abastecimento e comercialização de drogas na região nas últimas semanas.





Ainda conforme o delegado, no último dia 5, outras duas pessoas já haviam sido presas por tráfico no mesmo local.