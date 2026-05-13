Policial penal atira em empresário após briga no Centro de Vitória

Um homem de 52 anos foi baleado por um policial penal, 53, no início da noite desta quarta-feira (13), no Centro de Vitória. Ele teria sido alvejado após uma discussão iniciada enquanto comiam um churrasquinho na região – Inicialmente foi informado que a situação havia ocorrido próximo a uma distribuidora de bebidas.





Segundo relato de testemunhas, depois da briga, o policial, que estaria alcoolizado, teria deixado o local por um momento. Ao retornar, reiniciou a discussão e, durante a confusão, atirou na vítima, que seria sócio de uma empresa do Rio de Janeiro, que atua na manutenção de navios.





Em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, o tenente Elvis, da Polícia Militar, explicou que as versões sobre o que ocorreu são contraditórias.





"A vítima fala que o policial penal chegou desacatando ele, estranhando a forma de olhar, e iniciou uma abordagem, e entraram em vias de fato. A vítima alega que tentou pegar a arma do policial e houve um disparo, possivelmente até acidental. Houve uma mobilização, os populares tomaram a arma do policial e iniciaram um linchamento em via pública."





Ele reforçou que as informações ainda estão sendo apuradas. Tanto a vítima quanto o policial ferido foram socorridos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), antigo São Lucas. Ainda de acordo com o tenente, o policial tem uma fratura na região do rosto e escoriações, enquanto a vítima tem marcas de estilhaço na perna e escoriações no braço.