Banestes alcança lucro recorde e tem melhor primeiro trimestre na história

O Banestes registrou este ano o melhor resultado do primeiro trimestre em sua história. O banco capixaba teve lucro líquido de R$ 91 milhões de janeiro a março, uma alta de 66,3% em relação ao mesmo período de 2025, quando o montante foi de R$ 55 milhões. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (13).
Os fatores que mais contribuíram para o resultado foram as receitas de intermediação financeira, com ênfase para o desempenho de títulos e valores mobiliários (+17,2% em 12 meses) e de crédito (+12,3% em 12 meses), cujo saldo da carteira avançou 6,1% em 12 meses, baseado principalmente na expansão das modalidades de crédito comercial (+3,9%) e de crédito pessoal (+8,1%).
A carteira de crédito ampliada encerrou março de 2026 em R$ 15,2 bilhões. Segundo a instituição financeira, o desempenho reflete a estratégia da instituição de priorizar ativos de menor risco e de manter uma política de concessão rigorosa.
“O primeiro trimestre de 2026 consolida nossa estratégia de crescimento sustentável e resiliência operacional. Alcançamos o melhor primeiro trimestre da história do Banestes, com um lucro líquido de R$ 91 milhões e um ROE de 19,1%. Juntos, estamos fortalecendo cada vez mais o Banestes, construindo uma organização sólida e rentável, em sintonia com as expectativas da sociedade capixaba”, destacou o novo diretor-presidente da instituição, Carlos Artur Hauschild, que assumiu o comando da companhia neste mês.
Destacam-se ainda as receitas com prestação de serviços e tarifas, que alcançaram R$ 100 milhões no período, um avanço de 10,6% em 12 meses. O resultado é reflexo do aumento das receitas com gestão e administração de fundos (+39,2% em 12 meses) e com comissões em comercialização e serviços de Seguros, Previdência e Capitalização (+62,2% em 12 meses). Houve ainda crescimento de 4,8% nas receitas com cartões no período.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido médio (ROE) situou-se em 19,1%. Esse é o maior patamar histórico para o indicador. O Retorno sobre o Ativo Total médio (ROA) manteve-se em 1,1%.
O faturamento do primeiro trimestre atingiu R$ 1,6 bilhão, crescimento de 13,1% comparado ao mesmo período do ano anterior. A Margem Financeira Líquida alcançou R$ 301 milhões, avanço de 2,3% em 12 meses. Na mesma comparação, o Resultado Operacional atingiu R$ 116 milhões, uma alta de 29,7% em relação ao mesmo período de 2025.
Foram destinados aos acionistas R$ 56 milhões a título de Juros sobre Capital Próprio (JCP) e dividendos no primeiro trimestre de 2026, o que representa um payout de 61,5% do lucro líquido do período. Desse valor, R$ 52 milhões foram destinados ao governo do Estado do Espírito Santo, o acionista controlador.
Resultados das coligadas
A Banestes Seguros registrou lucro líquido de R$ 12,9 milhões no trimestre, consolidando o maior resultado para um primeiro trimestre na série histórica da seguradora, com crescimento de 80,3% em relação ao mesmo período de 2025.
A Banestes Corretora apurou lucro líquido de R$ 12,8 milhões no período, valor 13,8% superior em 12 meses. E a Banestes Asset manteve sua trajetória de crescimento, encerrando o primeiro trimestre de 2026 com R$ 9,54 bilhões sob gestão, uma expansão de 2,1% em relação ao trimestre anterior e de 9,2% em comparação ao primeiro trimestre de 2025.
Desde 2018, a base de acionistas do Banestes cresceu 17 vezes, superando o marco de 42 mil investidores ao final deste trimestre. O banco encerrou o trimestre com uma base de relacionamento de aproximadamente 1,5 milhão de clientes. A estratégia de fidelização e captação resultou em crescimento de 2,5% no segmento de pessoa jurídica e de 4,1% em pessoa física, em 12 meses.