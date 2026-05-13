Banestes alcança lucro recorde e tem melhor primeiro trimestre na história

O Banestes registrou este ano o melhor resultado do primeiro trimestre em sua história. O banco capixaba teve lucro líquido de R$ 91 milhões de janeiro a março, uma alta de 66,3% em relação ao mesmo período de 2025, quando o montante foi de R$ 55 milhões. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (13).





Os fatores que mais contribuíram para o resultado foram as receitas de intermediação financeira, com ênfase para o desempenho de títulos e valores mobiliários (+17,2% em 12 meses) e de crédito (+12,3% em 12 meses), cujo saldo da carteira avançou 6,1% em 12 meses, baseado principalmente na expansão das modalidades de crédito comercial (+3,9%) e de crédito pessoal (+8,1%).





A carteira de crédito ampliada encerrou março de 2026 em R$ 15,2 bilhões. Segundo a instituição financeira, o desempenho reflete a estratégia da instituição de priorizar ativos de menor risco e de manter uma política de concessão rigorosa.





“O primeiro trimestre de 2026 consolida nossa estratégia de crescimento sustentável e resiliência operacional. Alcançamos o melhor primeiro trimestre da história do Banestes, com um lucro líquido de R$ 91 milhões e um ROE de 19,1%. Juntos, estamos fortalecendo cada vez mais o Banestes, construindo uma organização sólida e rentável, em sintonia com as expectativas da sociedade capixaba”, destacou o novo diretor-presidente da instituição, Carlos Artur Hauschild, que assumiu o comando da companhia neste mês.