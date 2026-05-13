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Conceição da Barra

Peixes aparecem mortos em rio de Itaúnas e suspeita é contaminação por vinhaça

Problema ambiental aconteceu no Rio Angelim, próximo à comunidade quilombola

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 20:00

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

13 mai 2026 às 20:00

O aparecimento de peixes mortos no rio onde muitas famílias tiram seu sustento tem preocupado moradores da comunidade quilombola Angelim II, em Itaúnas, Conceição da Barra. A suspeita da população é que o derramento de vinhaça, tipo de resíduo da cana-de-açúcar formado na produção do álcool, seja a responsável pelo problema ambiental. 


O problema no Rio Angelim começou na última terça-feira (12). Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram os animais boiando e a coloração da água alterada. O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidrícos (Iema) abriu investigação para verificar se houve descarte irregular e contaminação.


A Prefeitura de Conceição da Barra, cidade no Litoral Norte do Espírito Santo, informou que acionou o Iema assim que tomou conhecimento do caso. O órgão estadual disse que uma equipe do Parque Estadual de Itaúnas foi enviada ao local para realizar a avaliação inicial logo após ser notificada.


O Iema confirmou ainda que as primeiras medidas de fiscalização já foram adotadas e que a situação segue sob acompanhamento. O instituto acrescentou que novas providências serão tomadas após a conclusão do relatório sobre a extensão dos danos ambientais causados ao curso d'água.


Próximo ao local onde teve a ocorrência, atua a empresa sucroalcooleira Alcon. Apontada pelos moradores como a culpada pelo suposto vazamento, a indústria negou irregularidades. Em nota, informou que não houve ocorrências fora da normalidade em sua unidade e que convidou técnicos do Iema para verificar o funcionamento da usina em operação.


O que é a vinhaça?

É um subproduto líquido e malcheiroso gerado após a destilação do caldo de cana-de-açúcar fermentado. Embora seja usado como fertilizante na agricultura, o descarte direto em rios reduz drasticamente o oxigênio da água, o que provoca a morte imediata da fauna aquática.

Moradores relatam mortandade de peixes em Córrego Angelim e apontam descarte irregular de resíduos como principal causa Leitor A Gazeta

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