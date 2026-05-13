Mulher é encontrada morta com marcas de facadas e suspeito é preso em Linhares

Uma mulher identificada como Maria Aparecida Braun, que não teve idade informada, foi morta a facadas na tarde desta quarta-feira (13), no bairro Bebedouro, em Linhares, região Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que um homem havia invadido uma residência, assassinado uma mulher e fugido logo em seguida. A vítima foi encontrada caída na varanda da área de serviço, já sem vida.