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Violência

Mulher é encontrada morta com marcas de facadas e suspeito é preso em Linhares

Maria Aparecida Braun foi encontrada na varanda de uma residência no bairro Bebedouro. O suspeito de cometer o crime estava em saída temporária do sistema prisional e foi preso em flagrante

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 19:49

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

13 mai 2026 às 19:49
O suspeito pela morte de Maria Aparecida Braun foi preso em flagrante, em Linhares Leitor/A Gazeta

Uma mulher identificada como Maria Aparecida Braun, que não teve idade informada, foi morta a facadas na tarde desta quarta-feira (13), no bairro Bebedouro, em Linhares, região Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que um homem havia invadido uma residência, assassinado uma mulher e fugido logo em seguida. A vítima foi encontrada caída na varanda da área de serviço, já sem vida. 

A perícia constatou várias lesões provocadas por faca. De acordo com a polícia, o principal suspeito é um homem que estava em saída temporária do sistema prisional. Após denúncias, ele foi localizado escondido em uma área conhecida como “Espera Tapa”. Com ele, os policiais encontraram uma faca e vestígios de sangue nos chinelos.

O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares. A motivação do crime será investigada.

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