Mulher é encontrada morta com marcas de facadas e suspeito é preso em Linhares

Uma mulher identificada como Maria Aparecida Braun, que não teve idade informada, foi morta a facadas na tarde desta quarta-feira (13), no bairro Bebedouro, em Linhares, região Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que um homem havia invadido uma residência, assassinado uma mulher e fugido logo em seguida. A vítima foi encontrada caída na varanda da área de serviço, já sem vida.
A perícia constatou várias lesões provocadas por faca. De acordo com a polícia, o principal suspeito é um homem que estava em saída temporária do sistema prisional. Após denúncias, ele foi localizado escondido em uma área conhecida como “Espera Tapa”. Com ele, os policiais encontraram uma faca e vestígios de sangue nos chinelos.
O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares. A motivação do crime será investigada.