Em clássico definido no fim, Rio Branco e Vitória empatam pela Copa Espírito Santo

Em um clássico decidido nos acréscimos, Rio Branco-ES e Vitória-ES empataram em 2 a 2, no encerramento da terceira rodada da Copa Espírito Santo 2026. David Lopes e Braga marcaram para o Capa-Preta e Thiago Magatão e Alexsandro, de pênalti, empataram para o Alvianil, no jogo disputado na noite desta quarta-feira, no Kleber Andrade.
Com o resultado de empate, o Vitória-ES perdeu os 100% de aproveitamento, mas segue na liderança da Copa ES, agora com sete pontos ganhos. O Rio Branco-ES, após o 2 a 2, chega aos quatro pontos e volta ao G-4. No torneio, apenas os quatro melhores avançam para as semifinais.
A Copa Espírito Santo 2026 prossegue no final de semana com os jogos da quarta rodada da primeira fase. Disputando simultaneamente a Série D do Brasileirão, Rio Branco-ES e Vitória-ES voltam a campo pela Copa ES apenas na próxima quarta-feira, dia 20 de maio. Às 15h, o Cappa-Preta pega o Sport-ES, no Estádio Robertão, em Serra Sede. Mais tarde, às 19h, o Alvianil recebe o Serra, no Salvador Costa, em Bento Ferreira.
O jogo
Logo aos cinco minutos, David Lopes aproveitou a cobrança de tiro de meta do goleiro Andrey, que atravessou o campo e surpreendeu a defesa adversária, para abrir o placar do clássico. O Vitória-ES tentou responder, principalmente com investidas de Caio Ferraz e uma finalização perigosa de Cezini, defendida por Andrey, além de um possível pênalti analisado pelo VAR e não confirmado. Após um início truncado, o Brancão equilibrou as ações, passou a controlar mais a posse de bola e criou boas oportunidades, incluindo uma grande chance desperdiçada por Neto Oliveira, Braga e David Lopes em sequência. Com maior volume ofensivo na reta final, o Rio Branco sustentou a vantagem e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0.
O Rio Branco-ES voltou melhor do intervalo e quase ampliou logo no início, mas Lucão salvou em finalização de Neto Oliveira e voltou a aparecer em grande defesa após cabeceio de Braga. O Vitória-ES cresceu na partida e empatou aos 13 minutos, quando Magatão apareceu livre na área para marcar de cabeça, após cruzamento de Canário. O Brancão retomou a vantagem aos 31, com Braga aproveitando jogada construída por Rodrigo Carioca e David Lopes para fazer 2 a 1. No entanto, nos acréscimos, após revisão do VAR, o árbitro marcou um pênalti de Carlos Ventura em Patrick Cruz, e Alexsandro converteu a cobrança para decretar o empate em 2 a 2. O fim do jogo ainda teve confusão entre os bancos de reservas e longa paralisação antes do apito final.