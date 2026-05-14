Em clássico definido no fim, Rio Branco e Vitória empatam pela Copa Espírito Santo

Em um clássico decidido nos acréscimos, Rio Branco-ES e Vitória-ES empataram em 2 a 2, no encerramento da terceira rodada da Copa Espírito Santo 2026. David Lopes e Braga marcaram para o Capa-Preta e Thiago Magatão e Alexsandro, de pênalti, empataram para o Alvianil, no jogo disputado na noite desta quarta-feira, no Kleber Andrade.





Com o resultado de empate, o Vitória-ES perdeu os 100% de aproveitamento, mas segue na liderança da Copa ES, agora com sete pontos ganhos. O Rio Branco-ES, após o 2 a 2, chega aos quatro pontos e volta ao G-4. No torneio, apenas os quatro melhores avançam para as semifinais.





A Copa Espírito Santo 2026 prossegue no final de semana com os jogos da quarta rodada da primeira fase. Disputando simultaneamente a Série D do Brasileirão, Rio Branco-ES e Vitória-ES voltam a campo pela Copa ES apenas na próxima quarta-feira, dia 20 de maio. Às 15h, o Cappa-Preta pega o Sport-ES, no Estádio Robertão, em Serra Sede. Mais tarde, às 19h, o Alvianil recebe o Serra, no Salvador Costa, em Bento Ferreira.





O jogo



