Colatina aponta crime ambiental em descarte de líquido colorido no Rio Doce

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Estevão Bravin, a empresa responsável pelo descarte irregular ainda não foi identificada. As equipes realizam fiscalizações para localizar a origem do material e autuar os responsáveis em flagrante.





Após a identificação da empresa, a prefeitura deverá exigir medidas urgentes para interromper a poluição no rio.





De acordo com a apuração do repórter Enzo Teixeira, a tubulação por onde o líquido é despejado integra a rede do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear). No entanto, o secretário explicou que o tratamento desse tipo de resíduo é de responsabilidade da empresa que o produz, antes do lançamento na rede pública.





Para que o descarte ocorra de forma regular, o material precisa passar por processos de separação e tratamento dentro da própria indústria.





Nesta quinta-feira (14), equipes técnicas da Secretaria de Meio Ambiente continuaram realizando fiscalizações no local. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e aguarda retorno.





A orientação da prefeitura é para que moradores acionem a Ouvidoria Municipal ou a Secretaria de Meio Ambiente caso presenciem novos descartes irregulares na região.