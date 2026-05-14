Colatina aponta crime ambiental em descarte de líquido colorido no Rio Doce

Líquidos coloridos vêm sendo descartados no Rio Doce, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, conforme flagrou a reportagem da TV Gazeta Noroeste na quarta-feira (13). O material, com tons esverdeados e avermelhados, é despejado por um cano às margens do rio. Segundo a prefeitura, a situação pode configurar crime ambiental.
O descarte, cuja origem ainda é desconhecida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tem causado preocupação entre moradores da região. De acordo com relatos, o problema ocorre diariamente há cerca de um ano.
Todos os dias, por volta de 13h e 13h30, eles liberam essa cor aí. Nem sabemos dizer o que é. Fico preocupado, querendo entender o que está acontecendo e se seria possível evitar essa situação
Romilson Caleari, aposentado
Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Estevão Bravin, a empresa responsável pelo descarte irregular ainda não foi identificada. As equipes realizam fiscalizações para localizar a origem do material e autuar os responsáveis em flagrante.
Após a identificação da empresa, a prefeitura deverá exigir medidas urgentes para interromper a poluição no rio.
De acordo com a apuração do repórter Enzo Teixeira, a tubulação por onde o líquido é despejado integra a rede do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear). No entanto, o secretário explicou que o tratamento desse tipo de resíduo é de responsabilidade da empresa que o produz, antes do lançamento na rede pública.
Para que o descarte ocorra de forma regular, o material precisa passar por processos de separação e tratamento dentro da própria indústria.
Nesta quinta-feira (14), equipes técnicas da Secretaria de Meio Ambiente continuaram realizando fiscalizações no local. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e aguarda retorno.
A orientação da prefeitura é para que moradores acionem a Ouvidoria Municipal ou a Secretaria de Meio Ambiente caso presenciem novos descartes irregulares na região.