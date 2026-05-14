Homem é assassinado a tiros dentro de carro em Colatina

Um homem de 40 anos foi assassinado a tiros no bairro Bela Vista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (13). Felipe Pereira Lucas foi encontrado dentro de um carro, sentado no banco do motorista, já sem vida.





Segundo testemunhas, dois suspeitos chegaram ao local e efetuaram disparos contra a vítima. De acordo com a Polícia Militar, Felipe tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas.





A perícia foi acionada e o corpo encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina, onde passará por exame de necropsia. O veículo da vítima foi removido para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).





A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.