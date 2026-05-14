Jovem apontado como gerente de facção é morto a tiros em Vila Velha

Um jovem de 24 anos, apontado como gerente da facção Terceiro Comando Puro (TCP), foi morto a tiros na noite da última quarta-feira (13), no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Wellison Nascimento da Silva, conhecido como "Chokito", foi atingido por disparos no tórax e na axila.





Conforme apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, integrantes de uma facção rival teriam passado de carro pelo local e efetuado diversos dispros contra a vítima. Após o ataque, os suspeitos fugiram. Moradores relataram à Polícia Militar que ouviram vários tiros na região.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado, mas Wellison não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.