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Em Cariacica

Homem agride vizinha grávida de 9 meses para fazê-la “vomitar o filho”

Publicado em

13 mai 2026 às 08:28

Um homem de 27 anos foi preso após agredir a vizinha, grávida de nove meses, com socos na barriga, no bairro Maracanã, em Cariacica, na terça-feira (12). Segundo a Guarda Municipal, o suspeito afirmou que queria fazer a mulher “vomitar o filho”.


De acordo com a corporação, a vítima, de 24 anos, contou que estava na casa da mãe quando o vizinho desligou a energia elétrica da residência utilizando uma faca. A situação deu início a uma discussão, momento em que ele passou a xingá-la e ameaçá-la. Em seguida, o homem teria avançado contra a gestante e dado socos na barriga dela.


A mulher conseguiu fugir e pedir ajuda. Ela foi encontrada pelos guardas sentada na calçada, com dores abdominais e perda de líquido. A vítima foi encaminhada para a Maternidade Municipal de Cariacica, onde recebeu atendimento médico e foi medicada. Depois, ela foi liberada.


O suspeito foi localizado dentro da residência. Segundo a Guarda Municipal, ele tentou resistir à abordagem, sendo necessário o uso de arma de choque para contê-lo. O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica e autuado por lesão corporal e ameaça, ambos com base na Lei Maria da Penha. O nome dele não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.

Errata

13/05/2026

A primeira versão desta matéria informava que a vítima seria companheira do suspeito, mas, posteriormente, a reportagem confirmou que os dois são apenas vizinhos. O título e o texto foram corrigidos.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Veja vídeo

Fumaça de incêndio em vegetação chama a atenção na Serra

Publicado em 13/05/2026 às 11:58

A fumaça de um incêndio em vegetação chamou a atenção de quem passou pela Avenida Mestre Álvaro, na altura do bairro Barcelona, na Serra, na manhã desta quarta-feira (13). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 10h e o combate está em andamento. 


A Prefeitura da Serra informou que o Departamento de Operações de Trânsito (DOT) foi acionado para atuar na sinalização e orientação do trânsito na região devido à fumaça provocada pelas chamas.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Tristeza

Estudante de Baixo Guandu morre afogado no Rio Doce, em Minas Gerais

Publicado em 13/05/2026 às 11:47
Adolescente desapareceu no domingo (10) após mergulhar com um amigo
Corpo foi localizado pelos bombeiros na manhã de terça-feira (12). Portal Rio Doce em Pauta

Um estudante de 17 anos, morador de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, foi encontrado morto na terça-feira (12) após se afogar no Rio Doce, em Aimorés, Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, o adolescente desapareceu no domingo (10), enquanto nadava com um amigo no rio.


De acordo com os militares, o amigo da vítima contou que ambos estavam no local para nadar quando o adolescente afundou e não foi mais visto. Assustado, o jovem conseguiu nadar até uma ilha situada a cerca de 200 metros da margem, onde ficou ilhado. Ele foi resgatado ainda no domingo por um pescador da região, que possuía uma embarcação no local.


Segundo o Corpo de Bombeiros, o trecho do rio onde ocorreu o afogamento é considerado instável por conta das pedras e da estrutura do cais, que possui um muro com altura entre cinco e sete metros. As buscas tiveram início na segunda-feira (11) e contaram com o apoio de uma aeronave da Polícia Militar de Governador Valadares. No entanto, o adolescente não foi localizado no primeiro dia de operações.


Já na manhã de terça-feira (12), durante o segundo dia de buscas, o corpo do estudante foi encontrado sem vida. Nas redes sociais, o Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral (CEEMTI) de Baixo Guandu, onde o adolescente estudava, publicou uma nota lamentando a morte e prestando solidariedade aos familiares e amigos.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Tráfico de drogas

Foragido da facção ADA do RJ é preso em Marataízes, no Sul do ES

Publicado em 13/05/2026 às 10:27

Um jovem apontado como integrante da facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA) e considerado foragido da Justiça do Rio de Janeiro foi preso na terça-feira (12), no bairro Cidade Nova, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, Iuri Samuel Siqueira Gomes, de 24 anos, estava escondido em território capixaba para tentar escapar da Justiça.


De acordo com o delegado de Marataízes, Thiago Gomes Viana, o suspeito é natural de São Francisco de Itabapoana, município do Rio de Janeiro que faz divisa com o Espírito Santo. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas. Iuri foi localizado após um trabalho conjunto dos setores de inteligência da Delegacia de Polícia de Marataízes e da 147ª Delegacia de Polícia Civil de São Francisco de Itabapoana.

Foragido da facção ADA do RJ é preso em Marataízes, no Sul do ES
Foragido da facção ADA do RJ é preso em Marataízes, no Sul do ES Polícia Civil

Segundo a Polícia Civil, o suspeito é considerado de alta periculosidade e teria atuação relevante dentro da facção ADA, organização criminosa originada no Rio de Janeiro. Ainda conforme a corporação, Iuri já foi preso três vezes entre 2023 e 2024, com registros por tráfico de drogas, associação para o tráfico e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.


Após a prisão, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, onde permanece à disposição da Justiça e aguardará audiência de custódia.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Violência

Homem é preso após amarrar a mãe e deixá-la nua fora de casa em Cariacica

Publicado em 13/05/2026 às 08:31

Um homem de 47 anos foi preso após agredir a própria mãe, de 74 anos, na noite de terça-feira (12), no bairro Rio Branco, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, o suspeito ameaçou matar a mulher, amarrou seus pés e mãos, a puxou pelos cabelos e a arrastou pelo chão. Em seguida, retirou a blusa da vítima e a deixou seminua e trancada para fora de casa.


A vítima contou aos militares que sofre agressões frequentes do filho e já foi ameaçada de morte diversas vezes. Ainda de acordo com a mulher, o suspeito também quebrou a televisão da casa, janelas e fios de internet durante o episódio de violência.


A idosa relatou que o filho costuma misturar bebida alcoólica com remédios controlados, o que o deixaria agressivo. Em outras ocasiões, segundo ela, o homem teria tentado atacá-la com uma tesoura.


Após ser acionada, a PM encontrou o suspeito alterado. Durante a tentativa de conduzi-lo até a viatura, ele resistiu e se recusou a acompanhar os militares. Segundo a corporação, foi necessário o uso de técnicas de imobilização, além de uma arma de choque e da atuação de quatro policiais para conseguir algemá-lo.


Ainda conforme os militares, o homem afirmou que, caso fosse liberado, “seria pior”.

Ele foi encaminhado à Delegacia Regional do município e autuado por lesão corporal com base na Lei Maria da Penha.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Nova Palestina

PM apreende quase 80 quilos de maconha e outras drogas em Vitória

Publicado em 12/05/2026 às 18:08
Cerca de 80 quilos de maconha e outros entorpecentes foram apreendidos no bairro Nova Palestina
Cerca de 80 quilos de maconha e outros entorpecentes foram apreendidos no bairro Nova Palestina Polícia Militar

Cerca de 80 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar, em uma casa do bairro Nova Palestina, em Vitória, na tarde desta terça-feira (12). Além disso, dois quilos de cocaína, 196 papelotes de cocaína, 47 pinos da mesma droga, 41 unidades de haxixe, 33 sacolés de maconha, dinheiro e outros materiais. Um homem de 30 anos, identificado como Eduardo Lopes de Ávila, estava dentro do imóvel e foi detido.


Conforme o tenente Galon, o caso foi descoberto após uma denúncia. Ao chegar no local indicado, Eduardo — que faz parte de uma facção criminosa — teria entrado na residência onde as drogas estavam. "Esse indivíduo é membro do PCV (Primeiro Comando de Vitória) e já é conhecido pelos militares por atuar no município de Aracruz, no comércio e distribuição de entorpecentes. Ele tinha a confiança de guardar essa quantidade de drogas. Ele tem passagens por tráfico de drogas e Maria da Penha".


O militar ainda informou que grande parte dos entorpecentes estava pronta para venda. Eduardo teria colaborado com a ação da polícia, indicando onde estavam os entorpecentes. Um cão farejador também ajudou a localizar.


A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Avenida Mário Gurgel

Trânsito em antigo trecho da BR 262 em Cariacica sofre mudança devido a obra de viaduto

Publicado em 12/05/2026 às 17:20
As obras começaram na última segunda-feira (11), no antigo trecho da BR 262 Divulgação/Prefeitura de Cariacica

Os motoristas que utilizam a Avenida Mário Gurgel, antigo trecho da BR 262, no sentindo Vitória -Cariacica, deverão se atentar para as mudanças no trânsito da região por conta da implementação de um desvio. 


A intervenção é necessária devido a construção do novo viaduto e mergulhão no Trevo de Alto Lage. Os condutores deverão usar a via alternativa, construída na pista central, próximo à loja Obramax. 


A criação do desvio provisório foi estrategicamente planejada para garantir que o fluxo de veículos não seja interrompido durante a execução do projeto. Segundo a Semob, a medida é necessária para garantir a segurança dos trabalhadores e dos condutores que circulam pelo trecho em obras.

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Incêndio atinge área de vegetação, em Cariacica

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Sob controle

Incêndio atinge área de vegetação, em Cariacica

Publicado em 12/05/2026 às 15:55

Um incêndio atingiu uma área de vegetação no bairro Vila Independência, em Cariacica, na tarde desta terça-feira (12). Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi enviada ao local e a ocorrência segue em andamento, entretanto, a situação é considerada “controlada”.


As chamas atingiram um espaço próximo a uma subestação de energia, mas o que provocou o incêndio ainda não está claro, segundo o sargento Bullerjahn, do Corpo de Bombeiros.


“Tem moradores em situação de rua próximo à estação, que podem ter provocado o incêndio, mas também pode ser algo ligado à rede elétrica, como a queda de um fio na vegetação, o que já aconteceu em alguns anos anteriores. Mas somente o proprietário pode pedir a perícia.”


O sargento reforçou que a situação já não oferece perigo. O fogo já foi controlado, havendo apenas alguns focos isolados, que fazem subir uma fumaça mais clara. Uma equipe da Defesa Civil de Cariacica também foi enviada ao local para dar apoio.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Enseada do Suá

Corrida de rua irá interditar vias de Vitória no fim de semana

Publicado em 12/05/2026 às 14:56
Vista aérea de Enseada do Suá, bairro onde fica localizado o Cais das Artes.
Vias da Enseada do Suá serão interditadas para corrida Shutterstock

Ruas e avenidas de alguns bairros de Vitória serão interditadas mais uma vez para a realização da Corrida Track&Field, entre 3h e 9h do próximo domingo (17). A largada e a chegada serão feitas na Rua Marília Scarton — ao lado do Shopping Vitória — que ficará bloqueada no sentido de quem sai da Ilha do Boi e Curva da Jurema.


Veja alterações

As vias que ficam nos arredores do Shopping Vitória estarão fechadas no período, na altura do Monumento do Imigrante. 


Os condutores que desejam acessar a Ilha do Boi e a Curva da Jurema, saindo da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, deverão se dirigir à entrada sul, embaixo da Terceira Ponte, pois o trecho em frente ao shopping estará interditado. Já para quem deseja sair da região, é necessário utilizar a Avenida José Miranda Machado — que margeia a Curva da Jurema — que dá acesso à Avenida Américo Buaiz.


A Rua Victor Cevitá, que fica atrás do shopping e é mão única, será parcialmente bloqueada.

Outras vias

Nas vias em que o percurso irá ser realizado, não haverá alteração no fluxo de veículos. Mas, segundo a Guarda de Vitória, das avenidas Saturnino de Brito (na altura do Mc Donald's) até a Nossa Senhora dos Navegantes (na altura da Caixa Econômica), terão uma faixa ocupada pelos corredores em cada sentido.


A corporação destacou que equipes estarão nos locais das interdições para orientar os condutores e a rota será sinalizada.


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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Em Guriri

Mulher encontra noivo morto em casa e polícia apura caso em São Mateus

Publicado em 12/05/2026 às 14:09
O corpo de Luciano Santos de Oliveira, de 29 anos, foi encontrado pela noiva dele em São Mateus
O corpo de Luciano Santos de Oliveira, de 30 anos, foi encontrado pela noiva dele em São Mateus Arquivo pessoal

Uma mulher encontrou o noivo morto dentro de casa no bairro Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, nesta segunda-feira (11). Segundo a Polícia Militar (PM), Luciano Santos de Oliveira, de 30 anos, estava caído no chão e já sem vida. O corpo não apresentava sinais aparentes de lesão ou marcas de violência. 


A perícia da Polícia Científica foi acionada, e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.


De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como encontro de cadáver. A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus aguarda o resultado dos exames para identificar a causa da morte.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Confira programação

Moradores de Cariacica poderão trocar lâmpadas antigas por LED gratuitamente

Publicado em 12/05/2026 às 14:02
As lâmpadas de LED consomem menos energia elétrica (Imagem: Virojt Changyencham | Shutterstock)
Lâmpadas antigas serão substituídos por novos modelos  Imagem: Virojt Changyencham | Shutterstock

Os moradores de Cariacica poderão trocar gratuitamente lâmpadas antigas por modelos de LED em uma ação promovida pela EDP Espírito Santo, responsável pela distribuição de energia elétrica. Os atendimentos serão realizados de porta em porta no bairro Campo Verde, entre os dias 11 e 15 de maio, e em Santo Antônio, de 18 de maio a 5 de junho.


Para quem não estiver em casa durante as visitas, uma van ficará disponível no Shopping Moxuara entre os dias 13 e 15 de maio. Os atendimentos acontecem das 9h às 16h. 


Para participar, é necessário apresentar a conta de energia mais recente, um documento com CPF e as lâmpadas usadas. A EDP permitirá a troca de até dez lâmpadas por residência. Quem comparecer ao shopping também poderá negociar débitos, emitir segunda via da conta e realizar o pré-cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica para famílias inscritas no CadÚnico.


Confira a programação:


  • Boa Energia nas Comunidadesatendimento porta a porta

Local: Bairro Campo Verde – Cariacica
Quando: até 15 de maio, das 9h às 16h
 
Local: Bairro Santo Antônio – Cariacica
Quando: de 18 de maio a 5 de junho, das 9h às 16h
 

  • Van da Boa Energia
Local: Shopping Moxuara – Cariacica
Quando: de 13 a 15 de maio, das 9h às 16h

  • Caminhão EnergeticaMente
Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental Vienna Rosetti Guterres – Santana, Cariacica
Quando: até 19 de maio, das 9h às 16h
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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
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