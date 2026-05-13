Homem agride vizinha grávida de 9 meses para fazê-la “vomitar o filho”

Um homem de 27 anos foi preso após agredir a vizinha, grávida de nove meses, com socos na barriga, no bairro Maracanã, em Cariacica, na terça-feira (12). Segundo a Guarda Municipal, o suspeito afirmou que queria fazer a mulher “vomitar o filho”.





De acordo com a corporação, a vítima, de 24 anos, contou que estava na casa da mãe quando o vizinho desligou a energia elétrica da residência utilizando uma faca. A situação deu início a uma discussão, momento em que ele passou a xingá-la e ameaçá-la. Em seguida, o homem teria avançado contra a gestante e dado socos na barriga dela.





A mulher conseguiu fugir e pedir ajuda. Ela foi encontrada pelos guardas sentada na calçada, com dores abdominais e perda de líquido. A vítima foi encaminhada para a Maternidade Municipal de Cariacica, onde recebeu atendimento médico e foi medicada. Depois, ela foi liberada.





O suspeito foi localizado dentro da residência. Segundo a Guarda Municipal, ele tentou resistir à abordagem, sendo necessário o uso de arma de choque para contê-lo. O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica e autuado por lesão corporal e ameaça, ambos com base na Lei Maria da Penha. O nome dele não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.