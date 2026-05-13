Festa das compras: os números do maior evento de varejo do Brasil no ES

Terminou neste fim de semana mais uma edição do Exagerado, o maior evento de varejo do Brasil. Realizado no Pavilhão de Carapina, na Serra, a feira contabilizou R$ 50 milhões em vendas e gerou cerca de 2,8 mil postos de trabalho diretos e indiretos, segundo dados da organização.
Outro destaque foi o impacto social e ambiental da edição: aproximadamente 940 quilos de alimentos foram arrecadados e destinados ao programa Mesa Brasil, além de 35 toneladas de resíduos reciclados ao longo da feira varejista.
Após a etapa capixaba, o Exagerado já tem edições confirmadas no Rio de Janeiro, de 5 a 9 de agosto, no Riocentro, e em São Paulo, de 18 a 22 de setembro, no Ibirapuera. O evento, entretanto, também vai retornar ao Espírito Santo entre os dias 14 e 18 de outubro.
O empresário Victor de Castro, idealizador do megaevento do varejo diz que, após a edição capixaba. já estuda a proposta de outros Estados interessados em receber o projeto. Os nomes, segundo Castro, ainda estão em negociação.
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