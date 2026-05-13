Festa das compras: os números do maior evento de varejo do Brasil no ES

Terminou neste fim de semana mais uma edição do Exagerado, o maior evento de varejo do Brasil. Realizado no Pavilhão de Carapina, na Serra, a feira contabilizou R$ 50 milhões em vendas e gerou cerca de 2,8 mil postos de trabalho diretos e indiretos, segundo dados da organização.





Outro destaque foi o impacto social e ambiental da edição: aproximadamente 940 quilos de alimentos foram arrecadados e destinados ao programa Mesa Brasil, além de 35 toneladas de resíduos reciclados ao longo da feira varejista.