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Coluna Leonel Ximenes

“A cidade mais subestimada do Brasil” está no ES?

Maior portal de notícias de Minas Gerais vai além de Guarapari e “descobre” outra atração turística capixaba, famosa pela sua qualidade de vida

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 03:15

Públicado em 

07 mai 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vista de Vitória a partir do Morro do Moreno, em Vila Velha André Sobral/PMV

Antes de tudo, um alerta: trata-se de um elogio. Maior portal de notícias de Minas Gerais, o UAI parece que “descobriu” os encantos de Vitória, muito além de Guarapari, o balneário por excelência dos mineiros. O site traz uma ampla reportagem elogiosa à capital capixaba, destacando a qualidade de vida da cidade.


“Pouca gente fora do Espírito Santo sabe que Vitória é o segundo melhor lugar para viver entre as capitais brasileiras, com qualidade de vida atrás apenas de Florianópolis. A cidade ainda é um arquipélago de 33 ilhas com praias urbanas que se chega de bicicleta partindo do centro”, relata o portal que faz parte do conglomerado dos Diários Associados.

Convento da Penha, apesar de localizado em Vila Velha, é citado como atração turística de onde se pode contemplar de forma única a Baía de Vitória Fernando Madeira

Para o UAI, Vitória apresenta características que a tornam um fenômeno “fora da curva” no cenário brasileiro. “A geografia explica boa parte da história. Vitória é uma ilha fluviomarinha cercada pela baía de mesmo nome, com outras 34 ilhas e uma porção continental somando 97 km². Originalmente eram 50 ilhas, e aterros sucessivos ao longo dos séculos foram unindo parte delas à ilha principal”, diz o UAI, na matéria publicada no último domingo (3).

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O site recorre a números recentemente divulgados para atestar a pujança da capital capixaba, ficando atrás apenas da capital catarinense, também localizada numa ilha: “Os números são consistentes em todas as principais avaliações nacionais. Segundo o site oficial da prefeitura, a capital tem qualidade de vida muito alta com pontuação 0,845, atrás apenas de Florianópolis entre as capitais e em quinto lugar no ranking geral do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)”.


E acrescenta: “O reconhecimento mais recente veio em setembro de 2025. A capital capixaba foi eleita a cidade mais inteligente e conectada do país pelo Ranking Connected Smart Cities, com nota 61,27, ultrapassando Florianópolis, Niterói, São Paulo e Curitiba. Em 2024, ocupava a segunda posição”, lembra o UAI.


Para sustentar o que afirma sobre Vitória, o portal cita também dados mais recentes. “Em janeiro de 2026, veio outra confirmação. O Centro de Liderança Pública (CLP) classificou Vitória como a melhor capital brasileira em Saúde, com taxa zero de mortalidade materna no ranking de 2025. A rede pública conta com 645 médicos por cem mil habitantes e 5,58 leitos por mil moradores”.

TURISMO E GASTRONOMIA

A reportagem indica ainda estrelas da culinária capixaba, entre elas as previsíveis (mas realmente deliciosas) moqueca e torta capixaba, o pirão e a caranguejada da Ilha das Caieiras.


Em relação às atrações turísticas, o UAI elenca, entre outras, Camburi, Curva da Jurema, Galpão das Paneleiras e o Centro Histórico (Palácio Anchieta, Catedral Metropolitana e Theatro Carlos Gomes), mas faz uma concessão à cidade vizinha e cita o Convento da Penha ("com a melhor vista da Baía de Vitória", ressalta o site), o mais famoso dos famosos monumentos turísticos do Espírito Santo.


Sem problema: mesmo sendo de outra cidade, o convento dedicado a Nossa Senhora da Penha, padroeira do ES, é para ser contemplado por todos. Inclusive pelos turistas que visitam a Capital.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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