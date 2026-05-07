“A cidade mais subestimada do Brasil” está no ES?

Antes de tudo, um alerta: trata-se de um elogio. Maior portal de notícias de Minas Gerais, o UAI parece que “descobriu” os encantos de Vitória, muito além de Guarapari, o balneário por excelência dos mineiros. O site traz uma ampla reportagem elogiosa à capital capixaba, destacando a qualidade de vida da cidade.
“Pouca gente fora do Espírito Santo sabe que Vitória é o segundo melhor lugar para viver entre as capitais brasileiras, com qualidade de vida atrás apenas de Florianópolis. A cidade ainda é um arquipélago de 33 ilhas com praias urbanas que se chega de bicicleta partindo do centro”, relata o portal que faz parte do conglomerado dos Diários Associados.
Para o UAI, Vitória apresenta características que a tornam um fenômeno “fora da curva” no cenário brasileiro. “A geografia explica boa parte da história. Vitória é uma ilha fluviomarinha cercada pela baía de mesmo nome, com outras 34 ilhas e uma porção continental somando 97 km². Originalmente eram 50 ilhas, e aterros sucessivos ao longo dos séculos foram unindo parte delas à ilha principal”, diz o UAI, na matéria publicada no último domingo (3).
O site recorre a números recentemente divulgados para atestar a pujança da capital capixaba, ficando atrás apenas da capital catarinense, também localizada numa ilha: “Os números são consistentes em todas as principais avaliações nacionais. Segundo o site oficial da prefeitura, a capital tem qualidade de vida muito alta com pontuação 0,845, atrás apenas de Florianópolis entre as capitais e em quinto lugar no ranking geral do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)”.
E acrescenta: “O reconhecimento mais recente veio em setembro de 2025. A capital capixaba foi eleita a cidade mais inteligente e conectada do país pelo Ranking Connected Smart Cities, com nota 61,27, ultrapassando Florianópolis, Niterói, São Paulo e Curitiba. Em 2024, ocupava a segunda posição”, lembra o UAI.
Para sustentar o que afirma sobre Vitória, o portal cita também dados mais recentes. “Em janeiro de 2026, veio outra confirmação. O Centro de Liderança Pública (CLP) classificou Vitória como a melhor capital brasileira em Saúde, com taxa zero de mortalidade materna no ranking de 2025. A rede pública conta com 645 médicos por cem mil habitantes e 5,58 leitos por mil moradores”.
TURISMO E GASTRONOMIA
A reportagem indica ainda estrelas da culinária capixaba, entre elas as previsíveis (mas realmente deliciosas) moqueca e torta capixaba, o pirão e a caranguejada da Ilha das Caieiras.
Em relação às atrações turísticas, o UAI elenca, entre outras, Camburi, Curva da Jurema, Galpão das Paneleiras e o Centro Histórico (Palácio Anchieta, Catedral Metropolitana e Theatro Carlos Gomes), mas faz uma concessão à cidade vizinha e cita o Convento da Penha ("com a melhor vista da Baía de Vitória", ressalta o site), o mais famoso dos famosos monumentos turísticos do Espírito Santo.
Sem problema: mesmo sendo de outra cidade, o convento dedicado a Nossa Senhora da Penha, padroeira do ES, é para ser contemplado por todos. Inclusive pelos turistas que visitam a Capital.
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