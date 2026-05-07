“A cidade mais subestimada do Brasil” está no ES?

O site recorre a números recentemente divulgados para atestar a pujança da capital capixaba, ficando atrás apenas da capital catarinense, também localizada numa ilha: “Os números são consistentes em todas as principais avaliações nacionais. Segundo o site oficial da prefeitura, a capital tem qualidade de vida muito alta com pontuação 0,845, atrás apenas de Florianópolis entre as capitais e em quinto lugar no ranking geral do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)”.





E acrescenta: “O reconhecimento mais recente veio em setembro de 2025. A capital capixaba foi eleita a cidade mais inteligente e conectada do país pelo Ranking Connected Smart Cities, com nota 61,27, ultrapassando Florianópolis, Niterói, São Paulo e Curitiba. Em 2024, ocupava a segunda posição”, lembra o UAI.





Para sustentar o que afirma sobre Vitória, o portal cita também dados mais recentes. “Em janeiro de 2026, veio outra confirmação. O Centro de Liderança Pública (CLP) classificou Vitória como a melhor capital brasileira em Saúde, com taxa zero de mortalidade materna no ranking de 2025. A rede pública conta com 645 médicos por cem mil habitantes e 5,58 leitos por mil moradores”.