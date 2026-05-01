Virou lei, já tem data: ES agora tem o seu Dia Estadual do Samba

Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. No Espírito Santo, terra de grandes sambistas, o dia 2 de dezembro será o marco do Dia Estadual do Samba, projeto apresentado pelo deputado Mazinho dos Anjos (MDB) que virou lei (12.806/2026), após sanção do governador Ricardo Ferraço, do mesmo partido.





A nova legislação inclui a data no calendário capixaba de eventos e busca o reconhecimento do samba como uma das principais expressões da identidade brasileira. O parlamentar defendeu a criação da data como forma de ampliar a visibilidade do samba e incentivar políticas públicas voltadas à cultura popular.