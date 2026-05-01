Virou lei, já tem data: ES agora tem o seu Dia Estadual do Samba

Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. No Espírito Santo, terra de grandes sambistas, o dia 2 de dezembro será o marco do Dia Estadual do Samba, projeto apresentado pelo deputado Mazinho dos Anjos (MDB) que virou lei (12.806/2026), após sanção do governador Ricardo Ferraço, do mesmo partido.
A nova legislação inclui a data no calendário capixaba de eventos e busca o reconhecimento do samba como uma das principais expressões da identidade brasileira. O parlamentar defendeu a criação da data como forma de ampliar a visibilidade do samba e incentivar políticas públicas voltadas à cultura popular.
“A data é uma forma de reconhecer a importância histórica, social e cultural deste gênero musical como elemento constituinte da identidade brasileira e capixaba”, explica o parlamentar, que desde 2001 desfila no Sambão do Povo.
DATA NACIONAL
A escolha da data não é aleatória: o dia 2 de dezembro segue tradição consolidada no país, que comemora nesta data o Dia Nacional do Samba, celebrado em diversas regiões do Brasil com rodas, shows e homenagens a grandes personalidades do gênero de origem africana.
Mas, atenção: 2 de dezembro não será feriado: pode sambar, mas tem que trabalhar também. A expectativa é a de que a data funcione como estímulo à mobilização cultural, incentivando escolas de samba, artistas e instituições a promoverem atividades ao longo do dia.
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