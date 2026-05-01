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Coluna Leonel Ximenes

Virou lei, já tem data: ES agora tem o seu Dia Estadual do Samba

Nova legislação incluiu a data no calendário capixaba de eventos

Publicado em 01 de Maio de 2026 às 03:15

Públicado em 

01 mai 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Mulheres na Roda de Samba chega a sua 4º edição
Mulheres numa roda de samba no Espírito Santo Naira Pinudo

Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. No Espírito Santo, terra de grandes sambistas, o dia 2 de dezembro será o marco do Dia Estadual do Samba, projeto apresentado pelo deputado Mazinho dos Anjos (MDB) que virou lei (12.806/2026), após sanção do governador Ricardo Ferraço, do mesmo partido.


A nova legislação inclui a data no calendário capixaba de eventos e busca o reconhecimento do samba como uma das principais expressões da identidade brasileira. O parlamentar defendeu a criação da data como forma de ampliar a visibilidade do samba e incentivar políticas públicas voltadas à cultura popular.

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“A data é uma forma de reconhecer a importância histórica, social e cultural deste gênero musical como elemento constituinte da identidade brasileira e capixaba”, explica o parlamentar, que desde 2001 desfila no Sambão do Povo.

DATA NACIONAL

A escolha da data não é aleatória:  o dia 2 de dezembro segue tradição consolidada no país, que comemora nesta data o Dia Nacional do Samba, celebrado em diversas regiões do Brasil com rodas, shows e homenagens a grandes personalidades do gênero de origem africana.


Mas, atenção: 2 de dezembro não será feriado: pode sambar, mas tem que trabalhar também. A expectativa é a de que a data funcione como estímulo à mobilização cultural, incentivando escolas de samba, artistas e instituições a promoverem atividades ao longo do dia.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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