Ana Luiza Azevedo lança nova coleção em sua ótica em Vitória

Dia dos Namorados
Em São Paulo
Em Brasília
Embaixador da inclusão no ES, Marcel Carone esteve em Brasília para apresentar a cartilha "INCLUIR+: Um projeto para promover a verdadeira inclusão", material técnico que redefine o papel do vereador na pauta da pessoa com deficiência (PcD), na XXV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais. O guia oferece um roteiro prático para que parlamentares transformem demandas sociais em políticas públicas estruturantes, utilizando as ferramentas reais do mandato: o processo legislativo e o orçamento.
Inauguração
Saúde no feriado
O feriado de hoje e o sábado serão de portas abertas no Cedoes. O maior e melhor centro privado de pesquisa clínica do Estado está recebendo pela manhã os voluntários do estudo da nova vacina contra a Influenza, em parceria com o Instituto Butantan. A pesquisa é direcionada a quem tem mais de 60 anos. Localizado estrategicamente na Praia do Canto, pertinho da Reta da Penha, o centro facilita o acesso para quem deseja contribuir com a ciência e garantir uma proteção vacinal de ponta mesmo nos dias de folga.
Visita