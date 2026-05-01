Ana Luiza Azevedo lança nova coleção em sua ótica em Vitória

Com olhar apurado pra moda, Ana Luiza Azevedo transformou sua veia criativa em marca. À frente da Óticas Paris, tocando o legado de 46 anos de empresa fundada por Getulio Gomes de Azevedo, ela recebeu um grupo de amigas, clientes e parceiras para o lançamento da coleção Prisma, terceira de sua marca própria ZEV. Inspirada nos efeitos da luz, a nova linha trouxe transparências, reflexos e uma paleta de cores sofisticada, elevando os óculos ao status de protagonista.





Os modelos Andrea, Denise e Adriana homenageiam mulheres que fazem parte da trajetória da Paris e da ZEV: Denise Nogueira da Gama de Azevedo, Adriana Delmaestro e Andreia Lopes. O encontro contou ainda com exposição de peças de cerâmica artesanal da marca Neshmah, desenvolvidas especialmente a partir da estética ZEV. Confira as fotos de Diego Morales.