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Renata Rasseli

Ana Luiza Azevedo lança nova coleção em sua ótica em Vitória

O evento reuniu convidadas nesta quarta-feira (29), na Praia do Canto

Publicado em 01 de Maio de 2026 às 03:37

Publicado em 

01 mai 2026 às 03:37
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Getulio, Ana Luiza, Denise e Jessica Nogueira da Gama
Getulio, Ana Luiza, Denise Azevedo e Jessica Nogueira da Gama Diego Morales
Com olhar apurado pra moda, Ana Luiza Azevedo transformou sua veia criativa em marca. À frente da Óticas Paris, tocando o legado de 46 anos de empresa fundada por Getulio Gomes de Azevedo, ela recebeu um grupo de amigas, clientes e parceiras para o lançamento da coleção Prisma, terceira de sua marca própria ZEV. Inspirada nos efeitos da luz, a nova linha trouxe transparências, reflexos e uma paleta de cores sofisticada, elevando os óculos ao status de protagonista. 

Os modelos Andrea, Denise e Adriana homenageiam mulheres que fazem parte da trajetória da Paris e da ZEV: Denise Nogueira da Gama de Azevedo, Adriana Delmaestro e Andreia Lopes. O encontro contou ainda com exposição de peças de cerâmica artesanal da marca Neshmah, desenvolvidas especialmente a partir da estética ZEV. Confira as fotos de Diego Morales.
Cenário de Gigante

Referência no mercado de eventos, a capixaba Rachel Pires, desembarcou na capital baiana para dar vida ao conceito visual do aniversário do cantor Léo Santana. Através da Nuvem Sublimação, Rachel foi responsável pelos painéis e espaços instragamáveis. O cenário, que serviu de moldura para cliques de Lore Improta e convidados Vips, consolidou a estética urbana e tropical da celebração. 

Dia dos Namorados

O ícone do Clube da Esquina, Beto Guedes, traz sua nova turnê "Página 43" ao Espaço Patrick Ribeiro, no dia 12 de junho. No repertório, além de clássicos como "Amor de Índio", uma homenagem especial ao parceiro Lô Borges. 

Em São Paulo

Luciano Huck e Raquel Queiroz Braga
Referência nacional em locações imobiliárias, a advogada Raquel Queiroz Braga desembarcou em São Paulo, para um mergulho estratégico na Convenção Loft/Portas Abertas 2026. Especialista no setor, Raquel foi peça-chave no painel sobre os impactos da reforma tributária nas locações, compartilhando expertise com um line-up de peso. Em momento de descontração nos bastidores do evento, que reuniu cerca de mil gestores, a capixaba encontrou o apresentador Luciano Huck. Na ocasião, Raquel presenteou Huck com um exemplar de seu best-seller, o "Guia Prático das Locações Imobiliárias". Divulgação

Em Brasília

Embaixador da inclusão no ES, Marcel Carone esteve em Brasília para apresentar a cartilha "INCLUIR+: Um projeto para promover a verdadeira inclusão", material técnico que redefine o papel do vereador na pauta da pessoa com deficiência (PcD), na XXV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais. O guia oferece um roteiro prático para que parlamentares transformem demandas sociais em políticas públicas estruturantes, utilizando as ferramentas reais do mandato: o processo legislativo e o orçamento. 

Inauguração

Luna Di Mauro, Stefano Di Mauro, Isabel De Lima e Sebastian Di Mauro
O casal Stefano Di Mauro e Isabel De Lima promoveram uma noite especial para inaugurar o seu Da Stefano Cucina Italiana, na Prainha, em Vila Velha. Localizado na rua de entrada do Convento da Penha, o restaurante apresenta alta gastronomia 100% italiana. Na foto, os empresários Stefano e Isabel estão ladeados pelos filhos Luna e Sebastian Di Mauro. Ronaldo Cobra

Saúde no feriado

O feriado de hoje e o sábado serão de portas abertas no Cedoes. O maior e melhor centro privado de pesquisa clínica do Estado está recebendo pela manhã os voluntários do estudo da nova vacina contra a Influenza, em parceria com o Instituto Butantan. A pesquisa é direcionada a quem tem mais de 60 anos. Localizado estrategicamente na Praia do Canto, pertinho da Reta da Penha, o centro facilita o acesso para quem deseja contribuir com a ciência e garantir uma proteção vacinal de ponta mesmo nos dias de folga.

Visita

O diretor comercial da Grand, Gustavo Rezende, o diretor presidente, Rodrigo Barbosa e Luciano Falce, Gestor Operacional de Grandes Clientes da EDP
A Grand Construtora recebeu no canteiro do Taj Home Resort uma comitiva da EDP. O encontro técnico contou com a presença de Luciano Falce, gestor operacional de grandes clientes da concessionária, além de engenheiros e analistas. O objetivo foi validar a complexa infraestrutura energética do complexo, já em fase final de acabamento. O time da EDP foi recebido pelo presidente da Grand, Rodrigo Barbosa e pelo diretor comercial Gustavo Rezende. Junior Emerick

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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