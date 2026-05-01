Como selecionar minhas crônicas para um livro?

Estou pensando em soltar um livro com crônicas que andei escrevendo nesses últimos anos para serem publicadas em A Gazeta, aqui de Vitória. Percebo que essa vontade é a mesma que muita gente que escreve já deve ter sentido: uma mistura da falta do que fazer e, sobretudo, de vontade de se fazer presente e lembrado. Para disfarçar, posso dizer que a tal publicação seria também de alguma utilidade para pessoas queridas, muitas delas leitoras assíduas do que escrevo.





Foi José Roberto Santos Neves, então editor do Caderno Dois, quem me fez o convite para escrever textos leves e curtos regularmente, sobre assuntos da minha escolha. Confesso que me senti uma pessoa importante e respondi que tentaria dar conta do recado.





Pelo que sei, teria sido sugestão de João Moraes, que já escrevia as suas saborosas e sempre meio safadinhas “mal traçadas linhas”. Estaria ao lado de gente muito querida e competente.

Sou do tempo em que escrever cartas era usual e necessário e dos que acreditam que se sentar diante de um papel em branco ou de uma tela vazia é providência recomendada para tentar saber o que se esteja sentindo.