Viva o ciático

No final de novembro fui, com Carol, aos Açores, a convite de uma pessoa muito especial, que entrou na minha vida pela internet, há mais de 20 anos. Fomos levando umas 90 colheres para serem expostas ao lado de pinturas dela e de outros convidados. Na volta, passamos uns poucos dias em Porto e fomos conhecer Braga, terra natal dos meus antepassados portugueses.





Reza a lenda que eles vieram para o Brasil com o sobrenome Carvalho e que, em meio a tantos outros patrícios, ficaram conhecidos como sendo os “Carvalho que vieram de Braga”. Por algum motivo prático, trataram de simplificar o sobrenome dos descendentes que nasceram lá pras bandas de São Paulo.





Meu avô Chico, que imagino da primeira geração dos Braga, veio visitar sua prima, dona de um colégio em Cachoeiro, e se apaixonou por Rachel, mais conhecida por “Neném do Frade”, por morar na fazenda dos Coelho, na beira do monumento natural O Frade e a Freira. Ele foi o primeiro prefeito da cidade e seus filhos Jerônimo, Armando, Carmosina, Newton, Rubem, Yedda e Anna Graça, nossa querida mãe Gracinha, consolidaram o novo sobrenome da nossa família.