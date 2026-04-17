Viva o ciático

No final de novembro fui, com Carol, aos Açores, a convite de uma pessoa muito especial, que entrou na minha vida pela internet, há mais de 20 anos. Fomos levando umas 90 colheres para serem expostas ao lado de pinturas dela e de outros convidados. Na volta, passamos uns poucos dias em Porto e fomos conhecer Braga, terra natal dos meus antepassados portugueses.
Reza a lenda que eles vieram para o Brasil com o sobrenome Carvalho e que, em meio a tantos outros patrícios, ficaram conhecidos como sendo os “Carvalho que vieram de Braga”. Por algum motivo prático, trataram de simplificar o sobrenome dos descendentes que nasceram lá pras bandas de São Paulo.
Meu avô Chico, que imagino da primeira geração dos Braga, veio visitar sua prima, dona de um colégio em Cachoeiro, e se apaixonou por Rachel, mais conhecida por “Neném do Frade”, por morar na fazenda dos Coelho, na beira do monumento natural O Frade e a Freira. Ele foi o primeiro prefeito da cidade e seus filhos Jerônimo, Armando, Carmosina, Newton, Rubem, Yedda e Anna Graça, nossa querida mãe Gracinha, consolidaram o novo sobrenome da nossa família.
Foi caminhando em ruas de comércio sob chuva rala e apreciando o interior de igrejas centenárias de Braga que comecei a sentir uma dor fininha na virilha da perna esquerda.
As pontadas atrapalharam bastante o passeio do dia seguinte a lugares ao norte da cidade do Porto e, na sequência, me impediram de ir jantar num restaurante ao lado do hotel. Passei o dia seguinte deitado com dores fortíssimas. O diagnóstico chegou do Brasil pelo telefone: era o ciático reclamando com convicção.
A volta foi uma espécie de corrida de obstáculos, incluindo levantar da cama, andar até a saída do hotel, entrar, ficar e sair de carros e dos aviões. Remédios contra dores aliviam, mas não resolvem. Massagem ajuda, mas repouso absoluto é obrigatório. Descobri que muita gente já teve crises pavorosas.
Arranjar um bom fisioterapeuta foi providência determinante para enfrentar e sanar por completo os males e os estragos provocados por um simples nervo inflamado. Há pouco mais de um mês, estou seguindo uma rotina de exercícios específicos para fortalecer a musculatura, ganhar flexibilidade e, de quebra, aprimorar as condições de equilíbrio.
Uma espécie de quebra-cabeça relativamente complexo, dado que temos algo em torno de uns 600 músculos distribuídos pelo corpo, cada qual com um conjunto específico de funções, que se complementam para dar conta de movimentos os mais variados e complementares que fazemos no dia a dia.
Pedi ao Nelson, esse é o nome do profissional, que, além dos reforços pró-ciático, também desse atenção às musculaturas que me permitiriam nadar com conforto e alguma competência, o que não faço desde 1995, quando tive um infarto coronariano. Andar na praia é fácil, nadar no mar é que são elas.
O fato é que já estou totalmente livre das dores que começavam na cintura, desciam pela coxa e que, raspando a parte da frontal da canela, chegavam à ponta dos dedos do pé da perna esquerda. Melhor do que isso, é que além de ganhar um pouco de massa muscular no peitoral e nos braços, estou tendo melhor disposição geral, me achando mais fortinho e, relevantíssimo, me sentindo um pouco mais novo.