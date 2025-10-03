Alvaro Abreu
É engenheiro de produção, cronista e colhereiro. Neste espaço, sempre às sextas-feiras, crônicas sobre a cidade e a vida em família têm destaque, assim como um olhar sobre os acontecimentos do país

Viagem a São Paulo

Confirmei mais uma vez que não vejo nenhum conhecido entre os passageiros que desembarcam e os que vão embarcar; até poucos anos atrás, o saguão do aeroporto era ponto de reencontros

Publicado em 03/10/2025 às 03h30


