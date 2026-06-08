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Saúde

5 chás caseiros para ajudar a fortalecer a imunidade no inverno

Veja como preparar receitas de bebidas naturais para se proteger de gripes e resfriados nesta época do ano
Portal Edicase

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Publicado em 08 de Junho de 2026 às 15:55

Chá de canela com limão (Imagem: amine chakour | Shutterstock)
Chá de canela com limão Crédito: Imagem: amine chakour | Shutterstock
Durante o inverno, as doenças respiratórias tendem a se tornar mais frequentes. Isso acontece porque o ar costuma ficar mais seco e as pessoas passam mais tempo em ambientes fechados e pouco ventilados, favorecendo a circulação de vírus responsáveis por infecções como gripe e resfriado.
Por esse motivo, fortalecer a imunidade se torna ainda mais importante nesta época do ano. Nesse cenário, os chás preparados com ingredientes naturais podem ser aliados interessantes, ajudando a aquecer o corpo e complementar hábitos saudáveis que contribuem para o bem-estar.
A seguir, confira 5 chás caseiros para ajudar a fortalecer a imunidade no inverno!

1. Chá de canela com limão

Ingredientes

  • 500 ml de água
  • 2 canelas em pau
  • Suco de 1 limão
  • Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e as canelas e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Coe, acrescente o suco de limão e misture bem. Adoce com mel e sirva em seguida.

2. Chá de açafrão com pimenta-do-reino

Ingredientes

  • 600 ml de água
  • 1 colher de chá de açafrão em pó
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída
  • Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Despeje a água quente em uma xícara com o açafrão e a pimenta-do-reino e misture bem. Adoce com mel e sirva em seguida.

3. Chá de alho com cebola e limão

Ingredientes

  • 500 ml de água
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • Suco de 1 limão
  • Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água, a cebola e o alho e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá, adicione o suco de limão e misture bem. Adoce com mel e sirva em seguida.
Chá de hortelã com camomila (Imagem: kostrez | Shutterstock)
Chá de hortelã com camomila Crédito: Imagem: kostrez | Shutterstock

4. Chá de hortelã com camomila

Ingredientes

  • 500 ml de água
  • 1 colher de sopa de flores de camomila secas
  • 10 folhas de hortelã
  • Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione as flores de camomila e as folhas de hortelã, tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.

5. Chá de equinácea com gengibre

Ingredientes

  • 500 ml de água
  • 1 colher de sopa de equinácea seca
  • 2 cm de gengibre fresco fatiado
  • Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e o gengibre e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Adicione a equinácea seca, tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.

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