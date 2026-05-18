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Gastronomia

9 chás para melhorar a saúde do fígado

Veja como preparar receitas de bebidas naturais para garantir o bom funcionamento desse órgão
Portal Edicase

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Publicado em 18 de Maio de 2026 às 15:52

Chá de boldo (Imagem: Studio Neeby | Shutterstock)
Chá de boldo Crédito: Imagem: Studio Neeby | Shutterstock
O fígado é um dos órgãos mais importantes do corpo humano, responsável por inúmeras funções vitais, incluindo a desintoxicação do organismo, o armazenamento de energia e a metabolização de nutrientes. Para garantir que ele continue funcionando de maneira eficiente, é fundamental manter hábitos saudáveis, como a prática regular de exercícios físicos e uma alimentação balanceada. Além disso, alguns chás podem ajudar a melhorar a saúde do fígado devido às propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e digestivas presentes em determinadas plantas.
A seguir, confira algumas receitas de chás para melhorar a saúde do fígado!

1. Chá de boldo

O chá de boldo tem propriedades que estimulam a produção de bile, facilitando a digestão de gorduras e contribuindo para a desintoxicação do fígado.

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de folhas de boldo
  • 250 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de boldo. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Após, coe o chá e sirva em seguida.

2. Chá de cardo-mariano

O cardo-mariano é uma planta medicinal conhecida por suas propriedades antioxidantes e hepatoprotetoras, que o tornam muito eficaz no auxílio à regeneração das células do fígado.

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de sementes de cardo-mariano trituradas
  • 250 ml de água
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo e adicione as sementes de cardo-mariano. Tampe a chaleira e deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.

3. Chá de alecrim

O alecrim é uma planta rica em propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que apoiam a digestão e a desintoxicação do fígado. Além disso, ele ajuda a melhorar a circulação sanguínea e reduz o estresse no órgão, promovendo sua saúde e funcionamento.

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de folhas de alecrim
  • 250 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de alecrim. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e sirva em seguida.
Chá de dente-de-leão (Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock)
Chá de dente-de-leão Crédito: Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock

4. Chá de dente-de-leão

O dente-de-leão é rico em propriedades diuréticas e desintoxicantes, que auxiliam na eliminação de toxinas do organismo. Além disso, contém compostos bioativos, como flavonoides e polifenóis, que ajudam na proteção e na regeneração hepática.

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de folhas de dente de leão
  • 250 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de dente-de-leão. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e sirva em seguida.

5. Chá de alcachofra

A alcachofra é rica em antioxidantes e possui propriedades que estimulam a produção de bile, ajudando na digestão e desintoxicação do fígado. Ela também tem efeitos diuréticos que favorecem a eliminação de toxinas do corpo.

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de folhas secas de alcachofra
  • 250 ml de água
  • Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas secas de alcachofra. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Após, coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.

6. Chá de cavalinha com hortelã, gengibre e casca de abacaxi

Esse chá reúne ingredientes com propriedades antioxidantes, digestivas e anti-inflamatórias, apoiando o funcionamento do sistema digestivo e hepático.

Ingredientes

  • 500 ml de água
  • 1 colher de sopa de cavalinha seca
  • 1 colher de sopa de hortelã fresca
  • 3 fatias finas de gengibre
  • Casca de 1/2 abacaxi bem higienizada
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e as cascas de abacaxi. Leve ao fogo médio e deixe ferver por cerca de 5 minutos. Acrescente o gengibre e a cavalinha, desligando o fogo em seguida. Adicione as folhas de hortelã, tampe a panela e deixe a infusão descansar por aproximadamente 10 minutos. Coe o chá e adoce com um pouco de mel. Sirva morno.
Chá de cúrcuma (Imagem: udra11 | Shutterstock)
Chá de cúrcuma Crédito: Imagem: udra11 | Shutterstock

7. Chá de cúrcuma 

O chá de cúrcuma é bom para o fígado porque ajuda na desintoxicação, reduz inflamações, protege as células hepáticas contra danos e ainda favorece a regeneração do tecido do órgão.

Ingredientes

  • 1 colher de chá de cúrcuma em pó
  • 1 xícara de chá de água
  • Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo e adicione a cúrcuma. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Após, transfira para uma xícara, adoce com mel e sirva em seguida.

8. Chá verde com hibisco, gengibre e laranja

Essa é uma combinação rica em antioxidantes e compostos anti-inflamatórios. Esses ingredientes auxiliam na proteção das células hepáticas, contribuem para a eliminação de toxinas e favorecem a digestão e o metabolismo das gorduras.

Ingredientes

  • 500 ml de água
  • 1 colher de sopa de chá verde
  • 1 colher de sopa de hibisco seco
  • 3 fatias finas de gengibre
  • Suco de 1/2 laranja

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e aqueça em fogo médio até começar a formar pequenas bolhas, sem deixar ferver completamente. Desligue o fogo e adicione o chá verde, o hibisco e o gengibre. Tampe a panela e deixe a infusão descansar por cerca de 8 a 10 minutos. Coe o chá e acrescente o suco de laranja. Misture bem e sirva em seguida.

9. Chá de alcaçuz

Rico em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, como a glicirrizina, o chá de alcaçuz ajuda a neutralizar toxinas que podem prejudicar as células hepáticas.

Ingredientes

  • 1 colher de chá de raiz seca de alcaçuz
  • 200 ml de água
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até começar a ferver. Adicione o alcaçuz e ferva por 10 minutos em fogo baixo. Desligue o fogo, tampe a chaleira e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá, adoce com mel e sirva em seguida.

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